brodnig: Blocken ist Teil der Psychohygiene

Es ist oft ärgerlich, wie viele aggressive und faktenwidrige Kommentare online kursieren, aber ich möchte als Gegenstrategie zwei Tipps zur digitalen Selbstverteidigung geben:



Erstens: Blocken hilft tatsächlich, auch Technik kann hier praktisch sein. Martin Moder ist Molekularbiologe, Wissenschaftskommunikator und Teil der Aufklärungssendung "Science Busters". Er kriegt immer wieder Unfreundlichkeiten von Leuten ab, die zum Beispiel die Corona-Impfung als Teufelszeug wahrnehmen und dazu Falschmeldungen verbreiten. Diese Szene existiert bis heute-und dass das schwarz-blau regierte Niederösterreich nun die Werbung für die Corona-Impfung einstellt, motiviert sie jetzt erneut, ihre Theorien zu verbreiten. Auf Twitter hat Moder derzeit 57.000 Follower:innen. Das Problem ist: Wenn ein Tweet viral wird, also viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, muss man damit rechnen, umso mehr Gehässigkeiten, Sticheleien und Häme abzubekommen. Wenn die coronaskeptische Szene mobilisiert, dann kann es sein, dass ein Tweet mit einer Falschmeldung zum Beispiel 80 Likes bekommt. Gerade aggressive Profile feuern sich gegenseitig gerne mit Likes an. Moder nutzt ein Tool namens "Likers Blocker". Dieses ist für Browser wie Google Chrome, Firefox und Microsoft Edge erhältlich. Mit ein paar Klicks kann man alle 80 User:innen blockieren, die den faktenwidrigen oder unfreundlichen Tweet gelikt haben. Das klingt nach einer harten Maßnahme, aber in der Praxis ist dieses Tool wirklich praktisch. Es hilft, weniger mit Häme, Beleidigungen und Falschbehauptungen überschüttet zu werden. Natürlich kann es sein, dass Einzelne dabei zu Unrecht geblockt werden-weil sie zum Beispiel versehentlich auf "gefällt mir" geklickt haben oder das Like nicht als Zustimmung gemeint haben. Meine Erfahrung ist: Wenn man ins Visier von sehr aggressiven Communitys gerät, ist es sinnvoll, viele dieser Accounts zu blocken, weil sie sonst über Tage hinweg Beleidigungen bei einem posten (übrigens: Wer juristische Beratung benötigt, findet diese bei der Meldestelle gegen Hass im Netz von der Organisation Zara).Ich selbst bin auch weniger zurückhaltend beim Blocken als früher, weil das Teil der digitalen Psychohygiene ist, wenn man an Online-Debatten teilnimmt. Übrigens, neulich schrieb mir ein User, den ich auf Facebook blockiert habe, ein E-Mail. Er meinte: "Was is mit dir, linksversiffte Verschwörerin? Vertragst keine Kritik??? Immer nur depperte Lügen und Verschwörungen erfinden, und dann nicht mal Kritik-und Diskussionsfähig! FEIG-LING!!Du kannst sperren wen du willst, es nutz dir nix, angrennte !GEH SCHEISSEN!!!"Ich muss sagen: Dieses E-Mail hat mich eher darin bestärkt, dass ich diesen User zu Recht blockiert habe.