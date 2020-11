brodnig: Danke, Frau Spera!

Man muss also sagen: Nicht jede bekannte Person geht mit ihrer Reichweite verantwortungsvoll um. Da schätze ich Personen wie Spera oder auch Moderatorin, Autorin und Schauspielerin Chris Lohner, die in einem ernsten Tonfall über das Coronavirus sprechen. Lohner zeigte auf Facebook Verständnis, dass Jüngere unter dem Lockdown leiden, dass zum Jungsein Ausgehen und Feiern gehören, aber sie bat Jüngere um Hilfe: "Haltet durch und feiert dann wieder, was das Zeug hält, wenn wir Corona im Griff haben." Wir leben offensichtlich in einer Welt, in der Prominente eine besondere Strahlkraft haben: Da bin ich zumindest froh über jene von ihnen, die als Leuchttürme der Vernunft - und nicht als verschwörungsaffine Krawallmacher - auftreten.