brodnig: Es tut mir wirklich leid!

Die meisten meinten, es sei nie zu spät. Besser mit Verzögerung als gar nicht antworten. Schön fand ich den Tweet der Userin @gudroot: "Zu spät ist eine Gratulation zur Hochzeit, wenn inzwischen die Scheidung eingereicht ist oder das Neugeborene nächstes Jahr Matura macht. Alles andere ist verzeihlich. Sagt eine notorische zu-spät-bis-garnicht-Antworterin." Das finde ich eine hilfreiche Faustregel.



Wichtig: Wenn man schon spät antwortet, ist eine Entschuldigung natürlich sinnvoll. Armin Wolf etwa verwendet den Satz: "Ich bitte um Entschuldigung für die sehr späte Antwort, aber Ihr Email ist mir irgendwie durchgerutscht" Und der User @PaulEberstaller verweist auf den "Email Debt Forgiveness Day", der jedes Jahr am 31. Juli stattfindet. Die Idee ist: Wenn man schon lange die Beantwortung vor sich herschiebt, kann man am 31. Juli dieses E-Mail endlich senden - inklusive Hinweis auf die Website emaildebtforgiveness.me. Diese erklärt, dass der 31. Juli jener Tag im Jahr ist, an dem man längst überfällige Antworten endlich absendet - und um Verzeihung bitten. Ich versuche auch selbst, nachsichtig zu sein, wenn mir Leute keine oder eine späte Antwort senden: E-Mails sind schnell abgeschickt, aber man macht damit dem Gegenüber auch Arbeit. Die heutige Berufsrealität sieht so aus, dass viele von uns in Arbeit untergehen - da ist es keine böse Absicht oder fehlendes Interesse, wenn etwas unbeantwortet bleibt, sondern leider auch fehlende Zeit.