brodnig: Zielscheibe Frau

Inzwischen machen Politikerinnen zwar nicht die Hälfte des Nationalrats aus, aber immerhin rund 40 Prozent (bei der FPÖ sind es 17 Prozent, bei den Grünen 58 Prozent Frauenanteil). Es gibt aber zwei Probleme: Selbst wenn Frauen an Sichtbarkeit und Bedeutung gewinnen, bedeutet das nicht, dass damit jeglicher Sexismus verschwindet. Gerade sichtbare, einflussreiche Frauen müssen damit rechnen, ein Feindbild zu sein. Zweitens ist es auch möglich, dass erkämpfte Rechte wieder zurückgefahren werden – wie in Polen: Anfang dieses Jahres trat dort ein Gesetz in Kraft, das Schwangerschaftsabbrüche in nahezu allen Fällen strafbar macht.