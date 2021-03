brodnig: Schau hin!

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle konnten Menschen den Wahrheitsgehalt richtig erkennen. Das ist eine gute Nachricht. Es legt nahe, dass viele Menschen intellektuell in der Lage sind, zu erkennen, wenn etwas falsch ist. Nur warum wird trotzdem so viel Falsches auf Social Media geteilt? Ist es einigen Menschen egal, wenn sie falsche Behauptungen weitererzählen?

Anscheinend nicht: Die Mehrzahl der Befragten gab auch an, dass es ihnen sogar „extrem wichtig“ ist, wahrheitsgetreue Information zu verbreiten. Klingt widersprüchlich, aber die Forscher stellen folgende These auf: Ganz nüchtern betrachtet, können Menschen nach genauer Überlegung sehr wohl Wahres von Falschem unterscheiden. Nur in den sozialen Medien denken sie oft nicht so gründlich über die Richtigkeit der Aussage nach – sie lassen sich womöglich mehr vom Bedürfnis treiben, ihren Freunden oder der eigenen politischen Community Inhalte zu liefern, die dort gut ankommen könnten.