profil: Das ist doch verboten!

Angel: Es ist verboten, aber ich schätze, wenn die Eltern zustimmen, dann ist es möglich. Als ob 13-Jährige wüssten, was sie tun. Und jetzt ändern sie die Definition von Frauen im Webster-Dictionary (Anm.: Es wurde eine zusätzliche Definition hinzugefügt: „Weiblich bedeutet eine Gender-Identität, die das Gegenteil von männlich ist“). Das kotzt mich so an. Niemand ändert die Definition von Männern.

profil: Aktivisten fordern, das Wort „Frau“ zu ersetzen durch „Menschen, die menstruieren“. Nach dem Ende des Abtreibungsrechts in der USA berichteten etliche Medien nicht von betroffenen Frauen, sondern von „Personen, die schwanger werden können“. Das soll Menschen wie Sie miteinschließen. Fühlen Sie sich damit inkludierter?

Angel: Nein! Hilfe! Das Ziel war, nie über all das sprechen zu müssen. Menstruation, Brüste, Schwangerschaft, das ist die Angelegenheit von Frauen. Wir Transmänner wollen über sowas nicht sprechen! Ich will damit nichts zu tun haben. Außerdem: Was meinen Sie, wie viele Transmänner schwanger werden? Wahrscheinlich 0,01 Prozent. Und dafür sollen wir unsere Sprache ändern und Frauen löschen? Das ist doch genau das, was wir nicht wollen: Die Identität von Menschen angreifen. Man kann nicht jeden in alles inkludieren. Männer haben andere Bedürfnisse als Frauen, Transfrauen haben andere Bedürfnisse als Frauen. Transfrauen haben keine Periode. Sie haben eine Prostata. Na und? So ist es eben. Wenn wir das nicht aussprechen, sind wir nicht ehrlich.