Gleich neben dem Regent’s Park, in dem einst die Royals Füchse jagten, steht immer noch das dazugehörige Jagdhaus. Heute ist die Gegend längst Londoner Innenstadt, aus der Labstelle für erschöpfte Aristokraten des 16. Jahrhunderts ist ein Gastro-Pub namens "Queen’s Head & Artichoke“ geworden. Die monarchistische Begeisterung hält sich hier in Grenzen. "Ich bin das Kind von Einwanderern“, sagt Gerard Brett, "mir ist der Geburtstag der Königin wirklich egal.“ Der 36-jährige IT-Berater findet es fragwürdig, dass jemand das Recht für sich in Anspruch nimmt, als königliche Hoheit behandelt zu werden: "Auf was hinauf? Blutsrecht?“ Sein Kumpel Vic de la Flor glaubt, dass die Briten nur deshalb schon so lange an den Royals festhalten, weil "die Monarchie sie an eine Zeit erinnert, in der das Vereinigte Königreich groß und mächtig war“. Heute aber, zuckt er mit den Schultern, "sind die Royals doch nur noch der Schatten einer Ära“.