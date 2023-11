"Cinnamood" in Wien: Wie schmecken die Schnecken?

Sie sind also wirklich da, live und in Farbe, finally: Zimtschnecken, für die sich die Leute schon in anderen glücklichen Städten in endlos langen Schlangen anstellen durften.

Betritt er den seit 4. November geöffneten „Cinnamood“-Store in der Wiener Mariahilfer Straße, drängt sich dem nicht digital nativen Schneckenfreund zunächst einmal folgende Frage auf: Hätte dieses von Anna Schlecht und Luca Breuer gegründete Kölner Start-up denselben Erfolg, wenn es Instagram und TikTok nicht gäbe? Das Konzept gibt jedenfalls alles, um auf den Plattformen zu performen. Die Filiale ist im schönsten Social-Media-Violett ausgemalt, in einer sehr großen Vitrine liegen sehr viele Schnecken in sehr bunten Farben. Hat man es erst einmal hineingeschafft (auch in Wien nahm die Schneckenschlange bereits schlagzeilenträchtige Ausmaße an), erschlägt einen gleich einmal ein heimeliger Zimtgeruch. Würde Willy Wonka von heute auf morgen eine Schokoallergie entwickeln, er könnte in der Zimtschnecken-Fabrik gut eine neue Heimat finden.

Wie zwischen dem großen Schoko-Gott Wonka und seinen kleinen Oompa-Loompa-Lakaien herrscht auch zwischen den „Cinnamood“-Schnecken eine hierarchische Rangordnung: Sie reicht von den Classic Rolls um 4,50 Euro über die Fruity Rolls um 5,30 Euro bis zu den, anschnallen bitte, Next Level Rolls um 5,50 Euro. Geschenkt ist das schon mal nicht. Also: Noch schnell stylen, ein paar sinnlose Fotos von mir selbst knipsen – und auf geht’s!