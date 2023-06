Das Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ funktioniert auch ohne SPÖ

Steuert man von der im 19. Wiener Gemeindebezirk gelegenen profil-Redaktion aus das nahe der ungarischen Grenze im burgenländischen Apetlon ansässige Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ an, nimmt man eine lange Anreise in Kauf; so weit auseinander liegen aktuell sonst nur die unterschiedlichen Lager innerhalb der Sozialdemokratie.

Ein kleiner Ausflug nach Ungarn darf es dann noch beim Dessert sein: Bei den aus weichem Biskuit hergestellten Somloer Nockerln drängen sich die Rumrosinen niemals zu stark in den Vordergrund. Alkoholfreier Genuss mit Alkohol – quasi.

Ob der Koch bei seiner Arbeit tatsächlich fröhlich war, kann nicht endgültig eruiert werden, eines jedoch steht fest: Dieses Gasthaus in der burgendländischen Region Seewinkel spielt in der Oberliga und leistet gute Arbeit, die man an allen Ecken und Enden zu spüren bekommt. Und so verlässt man den „fröhlichen Arbeiter“ in bester Stimmung und in Richtung Neusiedler See, also buchstäblich: Auf zu neuen Ufern.

Empfehlung: den Weg nach Apetlon auf sich nehmen

Stimmung: fröhlich – what else?

Preisniveau: für Gasthausverhältnisse hochpreisig

Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“, Quergasse 98, 7143 Apetlon

froehlicherarbeiter.at