Tabuthema Langeweile: Wie fad ist Ihnen? Und warum?

Sieben Uhr morgens, Frühherbst 2005, in einem Industriegelände im Ruhrgebiet: Die 19-jährige Silke Ohlmeier betritt ihr Büro in dem Busunternehmen, bei dem sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Sie weiß schon: Das wird heute wieder nichts. Und zwar: nichts in einem großen, existenziellen Sinn. Nichts im Sinne von: noch einer dieser ewigen, nicht vorübergehenwollenden Tage, angefüllt mit Arbeit, die nirgendwohin führt; trostlos ausgeschmückt mit ausgedehnten Toilettenbesuchen und Jauseneinkäufen. „Allein saß ich in meinem Büro und war nicht nur dem Schlaf, sondern auch den Tränen nahe“, erinnert sich Ohlmeier. Drei Jahre hielt sie die Tortur durch, dann machte sie aus dem Trauma im Job einen Traumjob: Ohlmeier studierte Soziologie und spezialisierte sich auf die Langeweile. Heute arbeitet sie an der Universität des Saarlandes und ist Mitglied der International Society for Boredom Studies. Gerade ist ihr Buch „Langeweile ist politisch“ erschienen.

Gut, aber warum „politisch“? Weil Langeweile, so die Soziologin, eben nicht nur eine private Empfindung ist, sondern in gesellschaftlichen Umständen entsteht, die sie entscheidend prägen. Der alleinerziehenden Mutter ist anders langweilig als der Unternehmensberaterin, dem Praktikanten anders fad als dem Frühpensionisten – und zwar aus jeweils sehr verschiedenen Gründen. Am Telefon erklärt Silke Ohlmeier die These näher: „Es ist immer eine Frage der Zeit, wie wir Langeweile verstehen, etwa: Ist sie eher ein Privileg der Reichen oder ein Stigma ärmerer Menschen? Ob jemand denkt, Nichtstun ist langweilig oder im Gegenteil pure Entspannung, liegt nicht nur in dem Gefühl selbst. Es ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Kontexts.“