Das Vorbild LASK: Wenig Geld, viel Hirn

Marvin Potzmann wechselte erst vor wenigen Tagen von Rapid zum LASK. Die große Stärke des LASK sei, so Potzmann, „dass jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat“. Philosophielosigkeit wird den Wienern seit Jahren vorgeworfen: Sie wechseln ihre Konzepte, Zugänge und Spielweisen jährlich, manchmal auch öfter. Rapid wurde in den letzten zwei Spielzeiten Dritter und Siebter. Die Austria Siebter und Vierter. Während LASK-Trainer Oliver Glasner so begehrt wurde, dass er nun den deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg trainiert, entwickelten sich Rapid und Austria zum Trainerfriedhof. Josef Hickersberger war 2005 der letzte Rapid-Coach, der Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz weckte und vom ÖFB als Teamchef verpflichtet wurde. Die letzten Rapid-Trainer hießen Schöttel, Barisic, Büskens, Canadi, Djuricin und Kühbauer. Präsident Michael Krammer zuckte vor einem Jahr pampig mit den Schultern, als die Ideenlosigkeit bei der Verpflichtung von Vereinslegende Didi Kühbauer kritisiert wurde: Wen solle man denn bitte holen? Jürgen Klopp? Sollte heißen: Rapid hat nicht das Geld, um einen Trainerstar nach Wien zu lotsen; also bleibe nur Kühbauer.