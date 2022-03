Der TikTok-Krieg in der Ukraine

Das getrost als zeithistorisches Dokument einzuordnende Video wurde von Marta Vasyuta hochgeladen. Vasyuta ist eine junge Ukrainerin, die Freund:innen in Großbritannien besuchte, als Putin am 24. Februar den Angriffskrieg auf die Ukraine startete. Von dort aus versucht sie jetzt, Aufmerksamkeit auf die Gemengelage in ihrem Heimatland zu ziehen. In der Kurzbeschreibung auf ihrem TikTok-Profil steht „I show real footages of real people“, also „Ich zeige euch echtes Material von echten Menschen.“ Vasyuta ist mittlerweile eine der wichtigsten Katalysatoren und Berichterstatterinnen dieses Krieges, innerhalb weniger Tage hat sicher ihre Follower-Zahl vervielfacht. Aus ukrainischen Telegram-Gruppen filtert sie Videos, versucht sie zu verifizieren und stellt somit die ukrainische Sicht auf den Krieg kompiliert auf TikTok.

Marta Vasyuta erreicht damit Millionen von jungen Menschen – und sie ist nicht die einzige. Die Userin @valerisssh widmet sich dem Krieg in ihrem Heimatland aus einer sehr galgenhumoristisch Perspektive, indem sie gängige TikTok-Schemata persifliert und auf ihre Situation ummünzt. Zu „Che La Luna“ von Louis Prima zeigen TikToker:innen, die sich gerade nicht in Kriegsgebieten befinden, normalerweise Dinge in ihrem Haus, die „einfach Sinn machen“, und meinen damit ironisch zum Beispiel eine Tür, die ins nichts führt. @valerisssh titelt ihre Interpretation des Trends süffisant „My typical day in a bomb shelter“; und schreibt in die Videobeschreibung noch als Draufgabe „Living my best life“.