"Nicht wegschweigen": Wie Menschen mit dem Krieg umgehen

Nicht in allen Schulen werden die aktuellen Ereignisse thematisiert. Die Mutter einer Zweitklässlerin erzählt, dass die Situation in der Ukraine in ihrer Volksschule in der Wiener Innenstadt anfangs kein Thema war, inzwischen ist das nicht mehr möglich. Katrin Skala, Oberärztin an der Wiener Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, rät in jedem Fall zur behutsamen, altersadäquaten Thematisierung: „Kinder spüren alles und haben ein großes Sensorium für Geheimnisse und Lügen.

Ihre Fantasie ist außerdem weit ausgeprägter als bei Erwachsenen, deswegen malen sich oft das Schlimmste aus.“ Als Beispiel für die Konsequenzen des „Wegschweigens“ führt Skala den Fall eines Buben an, dessen Eltern die Brustkrebsdiagnose der Mutter dem Kind verschwiegen hatten. Der Bub hatte dennoch von der Bedrohung erfahren, das aber für sich behalten – und ist nicht mehr zur Schule gegangen: „Aus Angst, dass seine Mutter in seiner Abwesenheit sterben könnte, hat er das Haus nicht verlassen, aber auch verschwiegen, dass er Bescheid weiß.“ Egal ob es sich um private oder kollektive Tragödien wie Covid-19 oder diesen Krieg handelt, es gelte die Parole: „Nicht wegschweigen, ehrlich sein, die Dinge ansprechen, aber auch nicht sinnlos verängstigen.“

Besonders im Zuge der Pandemie wurde, so Skala, vielen Kindern von allen Seiten die Angst regelrecht eingeimpft: „Da versteckten sich manche Kinder nur mehr zu Hause und weigerten sich, hinauszugehen. Zum Beispiel auch aus Angst, dass sie sonst ihre Oma anstecken und in Folge vielleicht sogar umbringen könnten.“

Solche „Pakte des Schweigens“ kennt der Wiener Psychiater Klaus Mihacek, der neun Jahre lang die psychosoziale Ambulanz „Esra“ in Wien leitete, nur allzu gut. Bei „Esra“ wurden seit 1996 Tausende Holocaust-Überlebende traumatherapeutisch behandelt sowie auch die Kinder und Enkel jener Menschen, die während des NS-Regimes Konzentrationslager oder Situationen in Todesangst ertragen mussten: „Da herrschte ein stilles Einverständnis: Die Kinder wagten nicht zu fragen, weil sie die Eltern nicht in eine neuerliche Traumatisierung treiben wollten, und die Eltern schwiegen, weil sie die Kinder schonen wollten.“

In der dritten Generation hatten die Enkel der Holocaust-Überlebenden schon ein anderes Bewusstsein im Umgang mit den Erfahrungen ihrer Großeltern: „Sie fragten verstärkt nach, und die Überlebenden konnten dieser Generation auch befreiter erzählen als ihren eigenen Kindern.“ Für alle durch Krieg, Folter und Todesangst hervorgerufenen Traumatisierungen gelte, so Mihacek, dass „das Verdrängen von Geheimnissen innere Konflikte heraufbeschwört“. Das passive Verharren in dem „Kardinalgefühl eines Traumas, nämlich hilflos ausgeliefert zu sein“, anstelle proaktiv (zum Beispiel mit einer Psychotherapie) zu agieren, könne durch die aktuelle Situation „wieder getriggert werden“: „Da kann es zu Flashbacks und Dissoziationen kommen.“

Mihacek erlebte eine solche Geschichte in seinem nächsten Umfeld: Seine 100-jährige Mutter, an Demenz erkrankt, wurde „durch die Bilder der Invasion und die Demonstrationen auf unseren Straßen“ so agitiert, dass sie in stationäre Behandlung musste: „Meine Mutter war als junges Mädchen aus Moldawien hierher, sprich in die russische Besatzungszone, geflüchtet, wurde aber versteckt, damit ihr nichts angetan werden konnte. Diese Angst im Versteck, über die sie auch mit mir kaum gesprochen hatte, wurde jetzt wieder getriggert.“

Dass sich bei alten Menschen, besonders bei fortschreitender Demenz, die oft verdrängten und nicht behandelten seelischen Kriegswunden ihren Weg ins Bewusstsein bahnen werden, damit muss jetzt wohl verstärkt gerechnet werden. Auch dass sich solche unbehandelten Ängste und Traumata über Generationen erhalten können, ist wissenschaftlich erwiesen. Dennoch sei „biologischer Fatalismus“ unangebracht, meint Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH mit dem Spezialgebiet Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen: „Um der transgenerationalen Weitergabe entgegenzuwirken, kann man mit Verhaltenstherapie und der entsprechenden Stressregulation schon in relativ kurzer Zeit viel erreichen, vor allem bei Kindern.“