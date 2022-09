Di Hard: Stirb einsam

Nie wirkte Diana schöner, sexier, souveräner und selbstbewusster als in ihren letzten fünf Lebensjahren. Sie brachte internationalen Glamour in die muffige, degenerierte Hocharistokratie, und sie adelte den exaltierten Jetset durch ihre majestätische Präsenz. Sie flirtete mit Kameras, wie es seit den großen Diven der Stummfilmzeit niemandem mehr gelungen war. Wie Madonna spielte sie mit stets wechselnden Identitäten, ohne dabei je die Grundregeln einer gelungenen Selbstinszenierung aus den Augen zu verlieren: Konsequenz durch Effekt und Überraschung. Sie definierte die Kriterien für Berühmtheit neu, indem sie sie radikal vom Prinzip Leistung abkoppelte, und setzte in dieser Königsdisziplin postmoderner Selbstverwirklichung einen bis heute unerreichten Standard (nicht zuletzt deshalb wirkt die Hohlheit einer Kunstfigur wie Paris Hilton so brutal ernüchternd).



Prinzessin Diana hatte den Zenit ihrer einzigartigen Popularität erreicht, und jedes weitere unappetitlich intime Detail aus der königlichen soap opera (Höhepunkt: Charles' Fantasie, als Tampon in Camillas Höschen reinkarniert zu werden) kitzelte die öffentliche Aufmerksamkeit eher, als sie abzustumpfen. Diana war Mode-Ikone und Charity-Engel zugleich. Traumwandlerisch hielt sie die Balance zwischen ihrem Status als meistfotografierte und bestgekleidete Frau der Welt und ihrem Einsatz für wohltätige Zwecke, vor allem in der Aids-Hilfe und einer Kampagne für das Verbot von Landminen. Sogar der Haussegen hing weniger schief als früher: Die "Firma" hatte den positiven Imageschub durch den Diana-Effekt durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen, und zumindest in einem Punkt herrschte unverbrüchliche Einigkeit zwischen Prinz Charles und seiner Frau: Sie liebten ihre beiden Söhne über alles. 1993 kündigte Diana einen geordneten Rückzug aus der Öffentlichkeit an (was die Preise für Schnappschüsse von ihr um 25 Prozent in die Höhe trieb).



So hätte das Märchen eigentlich enden können, auf einem königlich pragmatisierten Niveau. Doch die Eigendynamik der Geschichte war zu stark, um noch entschleunigt werden zu können - und Dianas scharf ausgeprägter Sinn für Dramatik hielt der tristen Aussicht auf business as usual nicht stand.



Am 20. November 1995 strahlte die BBC ein Exklusivinterview von Martin Bashir mit Prinzessin Diana aus. Es war ihre zeitverzögerte Rache für ein TV-Interview von Prinz Charles im Vorjahr, in dem er zwar beiläufig, aber offen bekannt hatte, Diana nicht nur betrogen, sondern in Wahrheit nie geliebt zu haben. Es war die schmerzlichste Verletzung, die man ihr zufügen konnte, und sie rächte sich auf die ihr eigene Weise. Effektvoll blass geschminkt und mit ihrem unwiderstehlichen Blick von schräg unten zündete sie vor 23 Millionen britischen Fernsehzuschauern eine Bombe nach der anderen: In ihrer Ehe seien sie "immer zu dritt" gewesen, "es war also ein bisschen eng". Das "Establishment", in das sie "hineingeheiratet" habe, "hat beschlossen, dass ich eine Versagerin bin". - "Der Feind, das war das Umfeld meines Mannes." - Und: Die Königin habe den Kontakt zu ihren Untertanen verloren.



Von allen Vorwürfen war dieser der massivste: Die Prinzessin hatte es gewagt, die Queen offen zu kritisieren - ein beispielloses Sakrileg. Verglichen damit war Dianas Wunsch, die "Königin der Herzen" zu sein, rührender Kleinmädchenkitsch - zumal sie wusste, dass ihr das längst gelungen war. Die in der Folge veröffentlichten Umfragen erbrachten überwältigende Zustimmungswerte für die Prinzessin. Am 20. Dezember 1995 trafen zwei Briefe bei Diana ein: Sowohl die Königin als auch Prinz Charles baten sie um eine rasche Scheidung, in die Diana, vertreten durch einen jungen, smarten Anwalt, nur zu den von ihr diktierten Konditionen einzuwilligen bereit war: 17 Millionen Pfund Abfindung! Am 15. Juli 1996 wurde die "Ehe des Jahrhunderts" geschieden, in einem schäbigen, kleinen Gerichtssaal unweit der St. Paul's Cathedral, in der fünfzehn Jahre zuvor die Hochzeit zelebriert worden war. Die Prozedur dauerte drei Minuten, weder der Prinz noch die Prinzessin waren anwesend.



Diana hatte zwar ihren Titel "Königliche Hoheit" verloren (in diesem Punkt war die Queen unnachgiebig geblieben), dafür jedoch das gemeinsame Sorgerecht für William und Harry erkämpft und ihren Lebensstandard komfortabel gesichert. Sie war frei und hatte noch dreizehneinhalb Monate, um diese Freiheit auszukosten.



Der pakistanische Herzchirurg Dr. Hasnat Khan dürfte der einzige Mensch sein, der Diana jemals aufrichtig und ohne Hintergedanken geliebt hat. Sie bewunderte an ihm jene unerschütterliche Ernsthaftigkeit, nach der sie sich, "dumm wie Bohnenstroh", immer gesehnt hatte. Die beiden konnten ihre Beziehung überraschend lange vor der Presse geheim halten - nicht lange genug jedoch. Nach der Scheidung des Prinzenpaars liefen die Paparazzi endgültig Amok: Diana war zum Freiwild geworden, das es bei jeder denkbaren Gelegenheit zu erlegen galt. Hasnat Khan jedoch hatte keine Lust, sich an ihrer Seite von der Yellow Press zu Tode jagen zu lassen. Er beendete die Beziehung.



Diana befand sich im freien Fall und landete in den Armen eines ägyptischen Playboys: Dodi Al-Fayed, Sohn des windigen Unternehmers und Milliardärs Mohamed Al-Fayed, der sich durch die Übernahme des Kaufhauses Harrods in London und des Nobelhotels Ritz in Paris den Respekt des europäischen Establishments zu erkaufen gehofft hatte - umsonst. Nun witterte er eine letzte Chance, in die Umlaufbahn internationaler Respektabilität zu gelangen: Er verkuppelte seinen (offiziell anderweitig verlobten) Sohn, einen vergnügungssüchtigen Filou, mit der berühmtesten Junggesellin des Planeten. Diese, inzwischen offenkundig bar jeder Selbstachtung, ließ sich auf das schlüpfrige Arrangement ein und hatte keine anderen Sorgen, als ihren Konfidenten bei den Revolverblättern zu stecken, wie sie zu exklusiven Schnappschüssen von Dodi und ihr auf einer schnittigen Mittelmeerjacht kämen.



Am 30. August 1997 eskalierte das Katz- und-Maus-Spiel in Paris. Diana und Dodi lieferten sich eine "French Connection"-würdige Hetzjagd mit einer völlig enthemmten Fotografenmeute, deren Killerinstinkt das Glamour-Paar durch stetige Ortswechsel allerdings mutwillig provozierte. Kurz nach Mitternacht bestiegen die beiden die schwarze Mercedes-Limousine des Ritz und brausten davon. Am Steuer saß kein ausgebildeter Chauffeur, sondern der haltlos betrunkene Sicherheitschef des Hotels. Minuten später krachte er mit 120 Stundenkilometern in den 13. Betonpfeiler des Tunnels unter der Pont de l'Alma. Dodi Al-Fayed und der Fahrer waren sofort tot. Der Beifahrer, ein Leibwächter, überlebte schwer verletzt. Diana konnte nicht mehr gerettet werden. Neun Paparazzi wurden zwei Jahre später von der französischen Justiz vom Vorwurf fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung freigesprochen.

Die romantische Rock-'n'-Roll-Devise Live Fast, Die Young hatte ihr erstes quasi königliches Opfer gefunden, die Mythenbildung setzte noch im selben Moment ein und ist bis heute nicht abgeschlossen. Die geradezu skandalöse Banalität von Dianas Tod lieferte dafür die besten Voraussetzungen: Wer so früh, so jäh und vor allem so "sinnlos" stirbt, genießt ein besonders privilegiertes Anrecht auf ewigen Ruhm.



Die Verschwörungstheorien um den fatalen Unfall in Paris stehen jenen um die Ermordung von John F. Kennedy an Verbissenheit und Absurdität um nichts nach: Weit über 30.000 Internetseiten beschäftigen sich seit Jahren mit den angeblich dubiosen Umständen von Dianas Tod, obwohl mehrere offizielle Untersuchungen einhellig zum Ergebnis kamen, dass es sich um einen alltäglichen Verkehrsunfall mit Todesfolge handelte.