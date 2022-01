Dick doof: Die Gewinner der Pandemie

Die "Flat Earthers" sind nur ein Beispiel für jene "Pseudodebilität", die die Linzer Psychiaterin Heidi Kastner in ihrem neuen Essay-Band "Dummheit" (Kremayr& Scheriau) näher erläutert und die die Gesellschaft derzeit in eine regressive Intelligenzkurve lenkt. Der Begriff geht auf den Wiener Psychoanalytiker Otto Fenichel, einen später verdammten Jünger des Zirkels um Sigmund Freud, zurück, der diese Pseudodebilität mit einer "die Urteilskraft unterminierenden Anstrengungsverweigerung" gleichsetzt: Jeder Intellekt laufe Gefahr "zu schwächeln", wenn Emotionen ins Spiel kommen und wenn, so Kastner ergänzend, "das Verstehen Angst-oder Schuldgefühle auslösen oder ein bestehendes neurotisches Gleichgewicht gefährden würde". Möglicherweise liegt hier eine Antwort auf die Frage, die sich die letzte Überlebende des Frauenorchesters von Auschwitz, die 96-jährige Anita Lasker-Wallfisch, bis heute stellt: "Es bleibt mir noch immer ein ungelöstes Rätsel: Wie konnten gebildete, intelligente und studierte Menschen zu solchen Akten der Barbarei fähig sein?"



Alles, was das gefestigte Weltbild ins Wanken bringen könne, also etwa Ethik, Moral, Verstand oder Anstand, wird ausgeblendet, um sich nicht inneren Konflikten und ideologischen Umbauarbeiten aussetzen zu müssen. Je größer die jeweilige Gruppe ist, desto stärker sind Emotionen in der Lage, solche Faktoren der Intelligenz auszuhebeln, wie man beim Sturm auf das Kapitol in Washington, einem Bilderbuchbeispiel des von Robert Musil erwähnten "blinden Aktionismus",in dramatischer Deutlichkeit erleben konnte.



Der französische Mediziner und Psychologe Gustave Le Bon setzte sich Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Werk "Psychologie der Massen" mit psychodynamischen Prozessen innerhalb von Gruppen auseinander. Die Macht und Durchsetzungskraft einer Idee hänge vor allem davon ab, ob sie "ins Unbewusste eindringen kann" (Le Bon) und "zur Transformation eines Gefühls" (Kastner) fähig sei. Menschen, "für die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zentrale Bedeutung für ihre Identität hat" (Steven Pinker), werden für ihre Überzeugungen "ins Grab" gehen, also sehr schnell tiefe, unerschütterliche Gefühle mobilisieren können.



Je tiefer jemand in den Kaninchenbau irrationaler Überzeugungen vorgedrungen ist, desto sinnloser wird es, ihn mit rationalen Argumenten wieder hervorlocken zu wollen. Chancen, mit Fakten, Statistiken und Studienergebnissen einen konstruktiven Diskurs auszulösen, bestünden nur dann, so die Verschwörungsforscherin Katharina Nocun, solange sich das Gegenüber "noch zwischen zwei Welten bewegt und schwankt".



Dass in Wirtschaftskrisen, Pandemien und Kriegen Angst und Verunsicherung verlässlich wie Brandbeschleuniger bei der Zerstörung von Ratio, Vernunft und Logik wirken, zeigen uns die Geschichtsbücher quer durch die Jahrhunderte.



Doch schon vor der Extremsituation der Corona-Pandemie haben Intelligenzforscher rote Flaggen aufgestellt, was die Entwicklung des gesellschaftlichen IQ-Durchschnittswerts betrifft. 2015 hatte das österreichische Psychologen-Duo Jakob Pietschnig und Martin Voracek von der Universität Wien eine frohe Botschaft zu verkünden, die in der Wissenschaftswelt Aufsehen erregte: In einer groß angelegten Metastudie durchforsteten die beiden Forscher sämtliches verfügbares Datenmaterial zur Intelligenz-Diagnostik; 219 Studien mit insgesamt vier Millionen Teilnehmern aus 31 Ländern flossen in die Analyse ein. Deren Fazit trotzte allem Kultur-und Fortschrittspessimismus: Der Durchschnitts-IQ der Menschheit ist im Erhebungszeitraum von 1909 bis 2013 um insgesamt 30 Punkte gestiegen. Der neuseeländische Politologe und Intelligenzforscher James Flynn hatte schon Mitte der 1980er-Jahre belegen können, dass sich die IQ-Werte in 14 ausgewählten Ländern bei gleichen Testverfahren innerhalb einer Generation um 20 bis 25 Punkte verbesserten. Diese Erkenntnis ging unter dem Terminus Flynn-Effekt in die Wissenschaftsgeschichte ein.



Verantwortlich für diese positive Entwicklung waren Faktoren wie Bildung, Ernährungsbewusstsein und medizinische Versorgung, wobei Nationen wie Österreich und Deutschland durch die Kriegstraumatisierung und die damit verbundenen Versorgungsengpässe im Vergleich zu anderen Industrienationen dem Durchschnitts-IQ länger hinterherhinkten.



Seit dem Jahr 2019 sieht sich die Wissenschaft jedoch mit einer Art Anti-Flynn-Effekt konfrontiert, der sich freilich schon in den Jahren davor abzeichnete, wie Jakob Pietschnig in seinem neuen Buch "Intelligenz: Wie klug sind wir wirklich?"(Ecowin) aufzeigt. Die Ursachen für diesen "Retourgang der Intelligenz" seien noch nicht wissenschaftlich geklärt, "weil die Forschung der letzten 40 Jahre zwar Theorien zur Erklärung des IQ-Zuwachses, nicht aber für dessen Abnahme entwickelt hat", so Pietschnig.