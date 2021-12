Selbstversuch: Drei Tage die Welt nur durch TikTok sehen

Die Diskussion über das Dollfuß-Museum unseres neuen Innenministers, die Debatte über Laura Sachslehner als neue ÖVP-Generalsekretärin oder was der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zu den lokalen Corona-Maßnahmen zu sagen hatte, sind an mir jedoch gänzlich vorübergegangen. Diese Neuigkeiten sind mir auf der Videoplattform nicht untergekommen. Die mein Leben unmittelbar tangierenden Informationen waren ab Wochenbeginn jedoch alle auf TikTok zu finden: So erklärte mir die "Zeit im Bild" in ihren gut aufbereiteten Videos publikumsnah und verständlich, wie der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht aussieht oder wie gefährlich die neueste Virusvariante Omikron tatsächlich ist. Das Tolle daran: Die Informationen kommen weder bei der "Zeit im Bild" noch bei ihrer großen Schwester, der deutschen "Tagesschau", von alten weißen Männern, die im Anzug streng in die Fernsehkamera blicken. Junge, dynamische Gastgeberinnen und Gastgeber, denen die Usancen der Plattform bestens geläufig sind, geben auf TikTok den Ton an. Um meinen Durst nach innenpolitischem Klatsch und Tratsch weiter zu stillen, bleibt auch noch der unmittelbare Weg zu den TikTok-Auftritten (ehemaliger) österreichischer Spitzenpolitikerinnen und -politiker. Von ihnen sind doch so einige auf der Videoplattform vertreten, die jeweiligen Zugänge könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein. Ganz vorn dabei in puncto Fan-Anzahl ist der frischgebackene Vater und ÖVP-Altkanzler Sebastian Kurz. Die große Enttäuschung: Sein letztes Video behandelt die CO2-Bepreisung und erschien bereits im Oktober - kein Account für aktuelle Infos also.