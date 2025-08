„Die Doppelresidenz ist eine modische Übertreibung“

Aber es gibt doch sehr viele Väter, die ihren Kindern tatsächlich und ehrlich sehr zugetan sind.

Klaar

Sicher gibt es Familien, in denen an einem Abend die Mutter die Kinder ins Bett bringt und am nächsten der Vater. Allerdings lassen sich solche Paare viel seltener scheiden. Denn es ist ja meistens der Streit um die Kinder, der zur Scheidung führt, und nicht die dämonische Liebhaberin. Und zweitens einigen sich diese Familien sehr oft auch ohne Anwalt auf eine geteilte Betreuung.

Für viele Väterrechts-Aktivisten stellt sich die Situation anders dar: Das sogenannte Betreuungselternteil ist in aller Regel die Mutter, und diese sitzt im Konfliktfall am längeren Ast. Egal was kommt – die Väter haben keine Handhabe.

Klaar

Ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit war es selbstverständlich, dass das Kind nach einer Scheidung bei der Mutter bleibt – und dass die Kontakte mit dem Vater nur am Samstag oder am Sonntag stattfanden. Das war natürlich keine gute Regelung.

Heute werden in der Regel mehr Kontaktrechte zugestanden.

Klaar

Genau, zunächst wurde erweitert auf ganze Wochenenden, und jetzt kommt da noch mindestens ein Nachmittag während der Woche dazu, womit sich manche Väter schon schwertun, vor allem aus beruflichen Gründen. Ein Lkw-Fahrer kann nicht jeden Mittwoch mit dem Kind spazieren gehen. Erweiterte Besuchsrechte sind eigentlich ein Fall für die besser Situierten. Aber ein Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, das ist einfach Standard, das kriegt jeder. Weniger gibt es fast nicht. Bei den Männern, die sich beschweren, weil sie weniger Kontaktrecht haben, dürfte es schon auch an ihnen selber liegen.

Und nicht an der Mutter?

Klaar

Dass die Mutter bestimmen könnte, ob das Besuchsrecht eingeschränkt wird, ist ein greller Scherz. In Wahrheit sind die Gerichte aus irgendeinem Grunde der Meinung, dass das väterliche Besuchsrecht überhaupt immer nur ausgeweitet werden muss.

Dass ein Besuchsrecht auch einmal eingeschränkt wird, kommt nicht vor?

Klaar

Ich habe gerade einen Fall, da ist das Kind zehn Jahre alt und hat nach langem Zögern dann doch irgendwann gesagt, dass es während der Woche lieber keinen Kontakt mit dem Vater will, weil er es immer so überlädt mit Aktivitäten, dass es nachher ganz fertig ist. Aber es hat nichts genützt: Für das Gericht ist der Vater bemüht, will nur das Beste für das Kind, das also gefälligst hingehen soll, auch wenn ihm nachher die Zunge herausfällt.

Wie häufig wird bei Gericht ein echtes Fifty-Fifty-Modell zuerkannt?

Klaar

Das Fifty-Fifty-Modell war eine Zeit lang häufiger, aber mittlerweile haben die Psychologen und auch ein Teil der Richter verstanden, dass es nur in Ausnahmen funktioniert. Dafür braucht es in Wirklichkeit ein sehr gutes Einvernehmen zwischen den Eltern. Und die Eltern müssen auch nahe beieinander wohnen. Außerdem müssten sie eine ähnliche Vorstellung von Erziehung haben. Und solche Leute, ich wiederhole mich, lassen sich selten scheiden. Eine Doppelresidenz, die bei Gericht erstritten wird, funktioniert nicht.

Aber der grundsätzliche Wunsch nach so einem Modell ist doch verständlich?

Klaar

Entscheidend ist, dass der Wunsch nicht nur darauf beruht, es der Ex mal so richtig zu zeigen. Es würden sich ja gar nicht so wenige Frauen auf eine Doppelresidenz einigen, wenn es mit dem Vater möglich wäre. Es kommen viele Frauen zu mir und sagen: Ich will, dass die Kinder die Hälfte der Zeit bei ihm sind. Aber je länger sie diese Modelle probieren, desto klarer wird ihnen: Es funktioniert nicht.

Sie haben in einem profil-Interview einst sehr kritische Worte zur gemeinsamen Obsorge verloren. Was spricht dagegen?

Klaar

Ich bin eine Anhängerin der Broda’schen Familienrechtsreform. Darin wurde festgehalten: Die Obsorge hat derjenige, der die Kinder in seinem Haushalt betreut. Kontrolle durch Arbeit, feministisches Prinzip, das war mir viel sympathischer als die heutige Regel, dass auch die Väter die Obsorge haben können, obwohl die Kinder bei der Mutter wohnen – nur damit die Väter sich nicht kränken. Die Obsorge sollte nicht nur ein theoretisches Recht sein, sondern sollte verbunden sein mit einer tatsächlichen Betreuung der Kinder.

Aber welche negativen Auswirkungen hat die gemeinsame Obsorge denn?

Klaar

Damit kann ein Vater, der das Kind in Wirklichkeit nur alle 14 Tage zum Wochenende sieht, mitbestimmen, in welche Schule es geht. Und der glaubt vielleicht, weil das Kind mit vier Jahren Lokomotivführer werden wollte, will es noch immer Lokomotivführer werden. Aber in Wirklichkeit will es eine Forstschule besuchen. Der alte Zustand von vor der Familienrechtsreform wurde wiederhergestellt: Die Mutter muss sich mit dem Vater einigen.

Die eigentliche Idee war, dass die Väter, wenn sie die Obsorge haben, sich mehr um ihre Kinder kümmern.

Klaar

Was natürlich nicht passiert ist. Bitte entschuldigen Sie, dass ich „natürlich“ sage. Ich war schon einmal idealistischer, als die Familienrechtsreform in Kraft getreten ist. Damals war ich 30 und habe mir vorgestellt, in zehn bis 20 Jahren werden nach der Scheidung ungefähr gleich viele Kinder beim Vater bleiben wie bei der Mutter. Das habe ich damals ernstlich geglaubt. Die Berufspraxis hat mich gelehrt: Die Väter haben gar kein Interesse.