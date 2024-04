Lorenz erinnert sich: „Ich war zu dieser Zeit Student in Wien und habe bei einem EU-Informationsstand gearbeitet. Zwei, drei Wochen haben wir da Informationsmaterialien an Passanten verteilt. Je länger ich dort war, desto kritischer bin ich geworden. Die ganzen Broschüren waren mir zu einseitig, klar pro EU“, sagt er. „Bei der Volksabstimmung habe ich dann gegen den Beitritt gestimmt. Das war schon ein bisschen komisch. Davor war ich hinter diesem Stand, bezahlt, um über die EU aufzuklären, und dann war ich aus Überzeugung gegen sie.“ Geändert hat sich das seither nicht. Seine Argumente sind nach wie vor die gleichen. „Ich vergleiche die Situation der EU gerne mit der Privatwirtschaft. Bei einer kleinen Firma, da kennt man einander, da gibt es eine persönliche Geschichte. Bei großen Konzernen herrscht Intransparenz, auf einmal ist niemand mehr zuständig, sie werden zu einem richtigen Moloch“, sagt Lorenz.

In Kaisers haben das vor 30 Jahren viele Menschen ähnlich gesehen. 88,6 Prozent stimmten gegen den EU-Beitritt. 59 Wahlberechtigte, 44 gültige Stimmen, 39 Mal Nein. „Ich vermute, dass Leute, die am Land leben, überdurchschnittlich geerdet sind. Die werden sich gedacht haben: Den oberen zehn Prozent wird das schon helfen, aber für die breite Masse ist das nichts“, sagt der Bürgermeister. „Ich fühle mich heute in meiner Entscheidung bestätigt. Ich würde wieder so wählen und glaube, dass es der Mehrheit in Kaisers ähnlich geht. Wir sind gerne unabhängig und autark.“

Eine ältere Dame, unterwegs mit dickem Daunenmantel, bestätigt das. Sie steht vor dem Edelweißhaus, einer Hütte des Deutschen Alpenvereins in der Nähe der Feuerwehrhalle. „Ich tät’ noch mal dagegen stimmen“, sagt sie: „Da wird doch nur gestritten, wie überall in der Politik.“ Die EU-Volksabstimmung sei nicht die einzige Wahl gewesen, bei der Kaisers aufgefallen sei, erzählt sie. Bei den Nationalratswahlen 2002 erreichte die Volkspartei in der Gemeinde glatte 100 Prozent. Sie lacht: „Danach haben sie uns einen Sozialisten als Wahlbeisitzer heraufgeschickt.“

Das Gespenst von Kaisers

Keine 100 Meter vom Gemeindeamt entfernt steht die Dorfkirche. Ihre Fassade ist grau und grob, sie passt perfekt zum ruppigen Bergpanorama, das von den dunklen Bleiglasfenstern reflektiert wird. Heute ist sie abgeschlossen. Gottesdienst: jeden Sonntag, 10.30 Uhr. In einem Schaukasten an der Kirchenmauer, unter dem Schriftzug „Tiroler Volkspartei“, hängt das Gemeinderatsprotokoll der letzten Sitzung. Im kleinen Friedhof stehen 18 Grabkreuze aus Eisen, vor ihnen ein paar rote Grablichter, sorgfältig aneinandergereiht. Plötzlich wirkt Kaisers ein wenig leer.

„Wir kämpfen ums Überleben. Uns fehlen die jungen Menschen“, sagt Bürgermeister Lorenz. Seit 15 Jahren ist die lokale Volksschule geschlossen. Das größte Thema für die Gemeinde: Zuwachs. „Wir setzen stark auf leistbares Wohnen. Heuer bauen wir eine Mikrowohnanlage mit vier Wohnungen. Das ist unsere Chance: Die Gegend hier ist wirtschaftlich extrem stark, aber der Bauplatz wird enger, teurer. Viele Einwohner ziehen in leistbare Gemeinden, da kommen wir ins Spiel.“

Der Gasthof „Vallugablick“ tut es der Dorfkirche gleich: Auch er hat heute Ruhetag. Auf der Terrasse steht eine Schneeschaufel, die Holzfensterläden sind geöffnet. Zwei Wirtshäuser und eine Pension gibt es derzeit in Kaisers, rund 100 Gästebetten. „Wichtig ist, dass wir nicht denselben Fehler machen, den viele andere Gemeinden in Tirol gemacht haben: Zu schnell wachsen, wie diese typischen Touristenhochburgen. Es ist nicht unser Ziel, hier ein Chaletdorf aufzustellen“, sagt Lorenz. Er will auf einen sanften und ökologischen Tourismus setzen. „Bei uns hat man endlich seine Ruhe. Das ist doch das, was die ganzen gestressten Europäer suchen.“