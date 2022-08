Meine wiedergewonnene Freiheit: Unsere Töchter sind mittlerweile 17 und 19 Jahre alt. Ab September beginne ich eine berufsbegleitende Ausbildung über zwei Jahre. Eigentlich wollte ich damit noch ein Jahr warten – bis die jüngere Tochter „aus dem Haus“ ist … Doch „carpe diem“! Nichts hindert mich daran, sofort damit zu beginnen. („It’s now or never.“) An 14 Wochenenden über die kommenden Jahre werde ich mich einzig meiner Fortbildung widmen – das beste Geburtstagsgeschenk zum 50er! Ich zähle schon die Tage bis zum „Studienbeginn“.

MARIANNE SCHESTAIN, BRÜSSEL

