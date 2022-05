Ich habe heute Morgen beim Blick aus dem Fenster einen Fuchs in meinem Garten in Wien-Liesing gesehen. Nachbarn hatten schon öfter erzählt, dass es in der Gegend ein oder zwei Exemplare gäbe. Ich glaubte es zunächst nicht, und jetzt hab ich ihn mit eigenen Augen gesehen. Ein Augenblick des Glücks, gleich in der Früh. So viel Natur in der Großstadt - schön.



PETER AIGNER, WIEN

