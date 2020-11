Diego Armando Maradona (1960-2020)

Nach dem Fußball blieb der Göttliche menschlich, sein Leben geriet ihm so unmöglich wie seine Dribblings. Der Ball liebte ihn, er aber hatte schon früh eine Affäre mit den Drogen begonnen, schon in seiner Zeit beim FC Barcelona, die an Skandalen nicht arm war und an ersten Tragödien auch nicht, erst recht dann aber beim SSC Napoli, dem er seine einzigen zwei Meisterschaften schenkte, was sie ihm in Neapel nie vergessen haben, trotz allem, was dann folgte: der Steuerprozess, die Exzesse, das Kokain.

Man sah ihn mit Fidel Castro auf der Couch und mit Che Guevara am Bizeps, die Zigarre zwischen den Zähnen, eine Frau im Arm, ein Kreuz auf der Brust. Er aß zu viel, er trank viel zu viel, er machte sich unmöglich. Er blieb unvergleichlich, versuchte es noch einmal mit den Albiceleste, als WM-Trainer 2010, mit seinem Nachfolger in spiritu sanctu, dem noch kleineren, vielleicht ebenso großen Messi. Das Abenteuer scheiterte unwürdig, wie so manches in diesen Jahren. Maradona stand immer im Mittelpunkt seines eigenen Lebens. An sich selbst kam er leider nie so leicht vorbei wie an Terry Butcher und Terry Fenwick und den anderen englischen Verteidigern. Er wurde mindestens einmal für tot erklärt, für verrückt wesentlich öfter.

Es bleiben Erinnerungen. Diese wird immer bleiben: Weltmeisterschaft 1986, Mexico City, Viertelfinale gegen England, gegen das Argentinien vier Jahre davor noch Krieg geführt hatte. Es ging, wie so oft, um wesentlich mehr als um Leben oder Tod. 22. Juni 1986, 114.580 Zuschauer im Aztekenstadion. Diego Maradona bekommt tief in der eigenen Spielhälfte den Ball, nimmt ihn mit und läuft, läuft, läuft, läuft. Und trifft. „Kosmischer Drache, von welchem Planeten bist du gekommen?“, fragt der Radiokommentator Victor Hugo Morales mit brechender Stimme, und fährt mit angemessener Inbrunst fort: „Danke, ihr Götter. Für den Fußball. Für Maradona. Für diese Tränen.“