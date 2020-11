ÖFB-Dilemma trotz Erfolg: Weiterentwicklung unerwünscht

Franco Foda betonte zuletzt, dass er Änderungen plane. Auf Nachfrage erklärte er, künftig öfter rotieren zu wollen – also müden Spielern mehr Pausen zu gönnen. Was auffällt: Je mehr die Nationalmannschaft zu verlieren hat, desto defensiver legt Foda seine Strategie an. Zuletzt zeigte der LASK in Antwerpen wie man gar mit einem Mann weniger aktiv verteidigt. Die Kritik am Nationalteam richtet sich nicht gegen defensive Spielphasen, sondern eine irritierende Passivität, die Gegnern bislang in die Karten spielte. Nicht Harakiri-Fußball ist gefordert, sondern ein aktives Fußballspiel – egal ob man gerade verteidigt oder stürmt.

Der ÖFB beraubt sich durch Angsthasen-Strategien der wohl einmaligen Chance mit einem nach Powerfußball-Prinzipien aufgezogenen Kader eine große Ära zu prägen – und die für den Verband nicht unwesentliche Marke der „mutigen Österreicher“ zu schärfen. Manch deutscher Journalist, der viele Spieler Woche für Woche in der Deutschen Bundesliga beobachtet, rieb sich aufgrund der passiven ÖFB-Mannschaft zuletzt verwundert die Augen: man hätte nicht gedacht, dass eine Mannschaft mit Alaba, Hinteregger, Lainer, Sabitzer & Co. zu destruktivem Fußball fähig wäre.

Fakt ist: Der Teamchef ist (samt Los- und Spielglück) erfolgreich, Marcel Sabitzer und Co. kommen wieder an die Leine. Es wird wohl weiterhin gespielt wie der Trainer will, nicht was die Mannschaft kann. Vor drei Jahren wurden die offensichtlichen Voraussetzungen im ÖFB-Präsidium nicht im Detail bedacht. Die goldene Generation muss da jetzt durch.