Drei Gänge mit … Eva Blimlinger

Wir sitzen in einem Lokal namens Giorgina im 1. Wiener Gemeindebezirk, Blimlinger ist nicht mit dem Fahrrad gekommen. Das wäre auch ein bisschen weird, das Lokal ist nämlich gerade einmal eine Zigarettenlänge von ihrem Büro im Nationalratsklub der Grünen entfernt. Sie isst hier ständig, sagt sie, die Giorgina sei so etwas wie ihre Kantine, weil sie eben so nah ist und ziemlich gut, außerdem treffe man hier dauernd Menschen – auch das stimmt, das Lokal in der Bankgasse ist für viele Beamte aus dem Innen-, Außen- und Wissenschaftsministerium eine Art Sitzungszimmer, nur mit besserem Service und erwachseneren Getränken. Und wie überall, wo die erste und die zweite Gewalt aufeinandertreffen, kommt in der Giorgina niemand zu kurz: Die Portionen sind riesig, die Menüs günstig, für Freunde des Hauses und Stammkunden gibt es dazu auch noch eine Nachspeise. Das Restaurant hat sich laut seinem Betreiber auf „österreichische Küche“ spezialisiert, wobei sie hier modern interpretiert wird. Wir essen lauwarme Rindssuppe mit Kräuterfrittaten, Lachsfilet mit Wok-Gemüse und sehr viel Papaya (14 Euro), außerdem Polenta mit Trüffel, Babyspinat und Ei (12,50 Euro), bei der vor allem das Trüffelöl ein Gewinn ist: Es riecht so intensiv, dass man zumindest kurzfristig den Küchengeruch nicht mehr merkt, der sonst durchs ganze Lokal wabert. Was sie sonst am Lokal so mag? „Es geht hier ziemlich schnell.“

Grün-Wähler sind komische Menschen, man muss das einfach so sagen: Sie halten sich nämlich für etwas Besonderes. Warum das so ist, das weiß Eva Blimlinger leider nicht so genau, es muss aber etwas mit ihrer Selbsteinschätzung zu tun haben, sagt sie: „Grün-Wähler:innen sind sehr speziell. Bei ihnen ist alles immer ein politischer Akt. Selbst dann, wenn sie Fahrrad fahren, glauben sie, sie machen Politik.“ Sie macht eine Pause, schüttelt den Kopf, nimmt noch ein bisschen Suppe: „Es ist aber nicht Politik. Es ist Fahrradfahren. Zum Gottesdienst gehen ist auch kein politischer Akt.“

Im Schlechten das Positive zu sehen, im Leben der Eva Blimlinger ist das ein wesentlicher Faktor, und genau darüber wollte ich mit ihr reden. Wie ist es, wenn man plötzlich seine Freunde verliert? Wenn man plötzlich in der eigenen Blase zur Buhfrau wird? Denn auch wenn sie es selbst vielleicht nicht so sieht – genau das ist Eva Blimlinger in den vergangenen Jahren passiert. Viele Jahre war die Wienerin gern gesehener Gast in den linken Salons dieser Stadt. Sie war eine dieser schlauen urbanen Intellektuellen, die als Rektorin der Bildenden mal da einen Gastkommentar schrieb oder dort im Fernsehen für die richtige Sache kämpfte. Dann verlor sie ihren Rektorenposten, zog für die Grünen als Kultur- und Mediensprecherin in den Nationalrat ein, und plötzlich ging es abwärts, zumindest mit ihrem Image. „Ach, ich hab damit kein Problem“, sagt Blimlinger, „ich streite ganz gerne. Mir ist nur wichtig, dass ich alles, was ich mache, argumentieren kann.“ Wobei, kann sie das immer? Die Koalition mit der ÖVP schon, klar. Aber Moria? Die Abschiebung der 13-jährigen Tina und ihrer Familie? Die Einstellung der „Wiener Zeitung?“ Es ist ein bisschen viel, was die Grünen in den vergangenen Jahren ihrer Basis zugemutet haben.

In der Regel argumentieren Grüne das mit dem Klimaschutz, dass man für das große Ganze eben Kompromisse eingehen muss und der Kampf für das Klima eben die eine oder andere humanitäre Grauslichkeit rechtfertige. Aber Eva Blimlinger wirkt jetzt nicht so, als wäre sie wegen der Umwelt und dem Klimaschutz in die Politik gegangen, und hätte man ihr vor vier Jahren gesagt, dass man nichts so gut verleugnen kann wie die eigene Überzeugung, dann hätte sie einem wohl was gehustet.