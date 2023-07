Drei Gänge mit ... Florian Klenk

„Lass uns ins Fontana gehen“, hatte Florian Klenk gesagt. Er klang dabei so aufgekratzt, als hätte er eine Mutprobe vorgeschlagen, und ein bisschen fühlt sich unser Ausflug auch so an: Das Fontana-Ressort ist eine aberwitzige Wohnanlage mit integriertem Golfclub im Süden von Wien, Frank Stronach hatte es in den 1990er-Jahren errichtet. Es sieht aus wie eine Mischung aus den Housewives of New Jersey und einer dieser künstlichen Inseln in Dubai, ohne Influencer zwar, dafür mit jeder Menge Menschen, die Wert auf Anonymität und gute Security legen. Die Anlage gehört heute Sigi Wolf, das macht den Ausflug noch spannender, denn Wolf ist einer der Hauptdarsteller in Klenks Welt. Eurofighter, Kurz, U-Ausschüsse, Thomas Schmid, dubiose Russland-Connections: Die ganze Anreise hindurch hat er erzählt, was Sigi Wolf alles gemacht hat, und dann auch noch Florian Scheuba angerufen, damit der über Lautsprecher wiederholt, was Klenk davor schon gesagt hat. In die Erzählung hat er auch ein paar Witze eingebaut, zum Beispiel den, dass die Leiterin des Finanzamts, die sich für Wolf eingesetzt hat, als Belohnung vielleicht gar nicht das Finanzamt Baden wollte, sondern „baden wollte“, schließlich gibt es in Fontana einen großen künstlichen Badesee. Auch den Witz hat er mehrmals gemacht, ich hatte die Hände ja immer noch am Lenkrad.

„Das ist schon ziemlich hässlich“, sagt er, als wir endlich am Parkplatz stehen. Er macht ein Foto, dann noch eins, er spricht ein Video ein, für wen, das wird sein Geheimnis bleiben, und zum Schluss steigen wir in ein Golf-Car, das vor dem Restaurant steht. „Machen wir ein Selfie“, sagt er, „bissl Spaß muss schon auch sein.“ Ein „bissl Spaß“ ist gut, wir sind mittlerweile so aufgekratzt wie zwei 14-Jährige, die sich in einen Erwachsenenfilm sneaken und davor ausmalen, wie lässig sie sein werden, wenn man sie erwischt. „Komm, wir rufen den Juraczka an“, sagt Klenk, Manfred Juraczka, früher ÖVP-Wien-Chef und heute Twitter-Figur, ist Geschäftsführer von Fontana. „Blöd, ich hab seine Nummer nicht. Machen wir ein Foto und twittern es.“ Zehnjährige, und kein Erwachsenenfilm, sondern ein zweites Eis, obwohl die Mama nur eins erlaubt hat.