Drogen und Jugendliche: Drei Tage waaach

Mitte April, es sind mysteriöse Tage. Warum rufen LSD-Fans für den 19. April zum Fahrradausflug auf? Weshalb feiern Kiffer ausgerechnet am Hitlergeburtstag Welthaschtag? Und wohin genau steuert die deutsche Bundesregierung mit ihrer Cannabis-Legalisierung „light“? Immerhin, die ersten beiden Geheimnisse sind schnell aufgeklärt: Am 19. April jährt es sich zum 80. Mal, dass der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann nach einem Selbstversuch mit einer neu synthetisierten Chemikalie auf sein Fahrrad stieg und einen ziemlich psychedelischen Trip erlebte. Er hatte zufällig LSD entdeckt. Der 20. April wiederum hat sich über die Jahre als internationaler Feiertag der Cannabis-Fans etabliert, weil sich eine Gruppe kalifornische Kiffer irgendwann in den 1970er-Jahren einmal um 4.20 Uhr verabredet haben soll, um eine Grasplantage auszuspionieren ( lange Geschichte , klassischer Kifferhumor).

Die Tabletten haben lustige Namen und gut wiedererkennbare Formen. Sie heißen Punisher (blaues Fünfeck mit Totenkopf-Logo), Pharaoh (weißer Tut-enchamun-Schädel) oder Kenzo (roter Löwenkopf) und enthalten, im besten Fall, MDMA (Methylendioxymethylamphetamin), das für euphorische Zustände und sehr zugewandte Stimmung sorgen kann. Tatsächlich wurden in den vermeintlichen Ecstasy-

Pillen aber auch schon ganz andere Substanzen gefunden. Seltsames Zeug wie das – je nach Dosierung – stark psychedelisch wirkende Alpha-Methyltryptamin (AMT) oder das ebenfalls halluzinogene 5-MeO-MiPT (Moxy). Das klingt nicht nur verwirrend, sondern kann auch ziemlich verstörend werden, wenn man nicht weiß, was man da nimmt.

Laut dem Europäischen Drogenbericht haben 29 Prozent der Bevölkerung Erfahrung mit illegalen Drogen (vor allem mit Cannabis). Im Wiener Suchtgiftmonitoring wurde eine Lebenszeit-Prävalenz (also zumindest einmaliger Konsum) verschiedener Drogen erhoben: 27 Prozent der Bevölkerung ab 15 haben Erfahrung mit Cannabis, je sechs Prozent mit Ecstasy und Kokain, fünf Prozent mit Amphetaminen. Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) geht davon aus, dass zwischen 30 und 40 Prozent der 15- bis 24-Jährigen schon mindestens einmal Cannabis konsumiert haben. Die Verbreitung von Kokain, Ecstasy und Amphetaminen ist in dieser Alterskohorte zuletzt leicht gestiegen.

Kein Wunder. Jugendliche sind heute mit einer Popkultur konfrontiert, die man durchaus als drogenaffin beschreiben kann. Musikvideos, in denen mit Koksbergen und Hustensaft-Orgien geprahlt wird, TikToks, in denen Trips simuliert werden, WhatsApp-Gruppen, in denen prominenten Role Models nachgeeifert wird. Dazu kommen verstärkende Effekte technischer Natur: Langeweile ist auf TikTok verboten, Extreme werden im Social-Media-Leben belohnt, und was könnte extremer sein, als sich am Montagmorgen statt eines Schulbesuchs im Park wegzuschießen oder sich wenigstens so aufzuführen wie Yung Hurn. Der bekannte Wiener Musiker hat in seinen Insta-Reels oft eine ziemlich taube Zunge, seine Augen strahlen Unsinn aus, er redet seltsames Zeug und wackelt manisch mit dem Handy. Vielleicht spielt er den Zugedröhnten auch nur, aber das Publikum feiert ihn so oder so, er schlurft auf dem Zeitgeist.

Natürlich ist das keine ganz neue Entwicklung. Drogen haben die Jugendkultur schon immer begleitet, oft auch geprägt, von den psychedelischen Erfahrungen der 1960er-Jahre bis zu den chemischen Paradiesen der Ravekultur. Die Verherrlichung und die Dämonisierung von THC, MDMA oder LSD haben eine lange Tradition.

Ganz real sind, anno 2023, aber leider auch immer mehr 13- oder 14-Jährige, die viel zu viel Ecstasy einschmeißen oder Beruhigungsmittel missbrauchen – mit Ergebnissen, die manchmal eher „Breaking Bad“ sind als Loveparade. Am 8. Februar starben in Heidenreichstein zwei Mädchen (14 und 17 Jahre alt) an einer Überdosis. Im November wurden eine Elf- und eine 14-Jährige während eines Ecstasy-Deals in Wien vergewaltigt; der Fall erinnerte an den Tod der 13-jährigen Leonie im Juni 2021, die von drei Männern mit Missbrauchsabsicht acht Ecstasy-Tabletten verabreicht bekam und daran starb.