Künstliche Intelligenz: Hoffnung oder Verderben

Vielleicht erlebt die Welt nämlich derzeit einen der heikelsten Momente, vergleichbar mit dem am 16. Juli 1945, als in New Mexico die allererste Atombombe gezündet wurde und Robert Oppenheimer, der Leiter des Projekts, einen Vers aus der hinduistischen Schrift „Bhagavad Gita“ zitierte: „Nun bin ich der Tod, der alles raubt. Erschütterer der Welten.“

Hoffnung oder Gefahr

Haben die Entwickler von künstlicher Intelligenz tatsächlich etwas in die Welt gesetzt, das die Menschheit in existenzielle Gefahr bringen kann? Und wie kann man sich diese Bedrohung vorstellen?

Martin Welz, Professor am Institut für Biomedizinische Bildanalyse an der Tiroler Privatuniversität Umit, ist einer der Erstunterzeichner des offenen Warnbriefes. Im Gespräch mit profil sagt er: „Die Gefahr der Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz ist nicht ausgeschlossen. Es liegt an uns, das zu verhindern.“ Ein solch apokalyptisches Szenario residiert noch nicht in der Realität, sondern im Bereich des Denkmöglichen. Welz skizziert, wie der Pfad dorthin aussehen könnte: „Die Gefahr besteht darin, dass künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen könnte, die nicht von Menschen autorisiert und kontrolliert werden. Oder auch darin, dass künstliche Intelligenz menschliche Akteure manipuliert.“

Die Schwierigkeit dabei, eine solche Gefahr einzuschätzen, besteht unter anderem darin, dass niemand vorhersagen kann, wozu Künstliche-Intelligenz-Systeme schon bald in der Lage sein werden. Die Forschung schreitet so ungeheuer schnell voran, dass auch Wissenschafter wie Welz ins Staunen geraten. Bereits jetzt können täuschend real aussehende Bilder, Videos oder auch Meldungen produziert werden, die schlimmstenfalls unbemerkt den Weg in Nachrichtenkanäle finden könnten. Weil die Fakes immer perfekter werden und deren Verbreitung immer subtiler wird, liegt es im Bereich des Möglichen, dass eine unkontrollierte KI-Kampagne eine Gesellschaft destabilisieren könnte.

Auch soziale Probleme könnten explodieren. „Sollen wir alle Jobs wegautomatisieren, auch die erfüllenden?“, heißt es im offenen Brief. Je effizienter die künstliche Intelligenz wird, umso weniger werden Menschen gebraucht. Angesichts des derzeitigen Arbeitskräftemangels scheint das kein noch großes Risiko, doch die Experten sehen offenbar eine rasante Entwicklung voraus.

Klar ist jetzt schon, dass in sinnvollen Erfindungen oft Gefahren schlummern. Ein Beispiel: Eine KI-Software soll in der Lage sein, an Parametern der Stimme – der Sprechmelodie, der Pausen, der Betonung – zu erkennen, in welchem psychischen Zustand sich jemand befindet. Beginnende Depressionen oder Schizophrenie können so frühzeitig aufgespürt werden, kombiniert mit einem Warnsignal, das an eine Gesundheitshotline gesandt wird.

Eine nützliche Sache – außer natürlich, diese Technologie wird von Unbefugten und ohne Wissen der untersuchten Person eingesetzt. Dann handelt es sich um einen schweren Eingriff, der für den Betroffenen schlimme Folgen haben kann.