Ein Gang mit … Eva Rosenberg

Es gibt Momente, da wirst du mit der Nase auf etwas gestoßen. Das kommt zwar nicht allzu oft vor, weil das Leben in der Regel ja eher subtil und hinterfotzig ist. Manchmal passiert es aber doch, und jetzt ist genau so ein Moment: Ich sitze in einem Restaurant am Siebensternplatz in Wien-Neubau, es ist ein relativ neuer, relativ schicker Schuppen, und wo auch immer man hinschaut, man sieht zwei kleine Kreise in einem großen Kreis. Die Kreise sind auf der Karte, sie sind neben dem Eingang, und sie hängen sogar meterhoch an der Wand, sodass man sie wirklich nicht übersehen kann. Sie sind herzig, die drei Kreise, man braucht auch gar nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass sie eine Schweinsnase darstellen sollen. Das ist nicht unwitzig, weil das Lokal „Schwein“ heißt. Und jetzt kommt der Oberwitz: Das Lokal ist ein vegetarisches Restaurant, Schwein gibt’s also nur im Namen und im Logo.