Ein Gang mit … Laura Sachslehner

Wie geht gute Politik? Was braucht man, um erfolgreich zu sein, und vor allem: Wie findet man die Themen, für die man sich einsetzen soll? Das möchte ich von Laura Sachslehner wissen, die Frau ist dafür ausgewiesene Expertin, das weiß jeder, der ihr auf Instagram folgt oder sie schon einmal in einer dieser als Diskussionssendung getarnten Krawallshows im Privatfernsehen gesehen hat. Dort kann sie sich ohne zu lachen über Graffitis genauso ärgern wie über Migration. Sie kann über alles Linke schimpfen, alles Progressive und Moderne, Gendern, Wokeness, ganz egal, Sachslehner ist da traditionell sehr skeptisch. Sie hat manchmal richtige Punkte, und dann beschreibt sie nur wenige Sekunden später Wien als Kriminalitätshochburg, als eine Lost City, in der sich sogar die härtesten Straßenbanden Bogotas fürchten müssten – würden sie es bloß durch die Tempo-30-Zonen und an den Fahrradwegen vorbei bis in die Innenstadt schaffen.

Man möchte keine Tomate sein, wenn Laura Sachslehner eine Gabel in der Hand hat und über die Grünen spricht. Sie sitzt hinter einer Burrata mit roten Zwiebeln und Datteltomaten, wir reden über die Koalition von ÖVP und Grünen, und jedes Mal, wenn sie die Grünen erwähnt, sticht sie zu. Eiskalt. „Die Grünen sind schlecht für das Land“, sagt sie, Stich, „sie setzen ausschließlich falsche Initiativen. (Stich) Die Gender-Debatte von Alma Zadić oder alles, was aus dem Ressort von Leonore Gewessler kommt, Tempo 100 zum Beispiel, das interessiert die Menschen doch nicht.“ Stich, Stich, und dann noch einer. Nach jedem Stich hebt sie die Tomate auf, führt sie zum Mund, beißt aber nicht hinein. Manchmal dreht sie sie, schaut sie gedankenverloren an, so, als würde sie nach Ähnlichkeiten mit grünen Politikerinnen suchen, und legt sie dann schnell zurück. Am Ende des Gesprächs wird vor Laura Sachslehner ein halb voller Teller mit Burrata mit roten Zwiebeln und zu Ketchup zerstochenen Tomaten stehen.

„Man muss auch mal pointiert formulieren, nur so bekommt man die Aufmerksamkeit und den Scheinwerfer auf die Themen, die einem wichtig sind“, sagt Sachslehner, und das stimmt: Innerhalb kürzester Zeit hat sie es damit von einem Social-Media-Phänomen zur ÖVP-Generalsekretärin geschafft und dann auch wieder zurück, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnte, dass auch Gefängnisinsassen den Klimabonus ausbezahlt bekommen. „Es gibt eine schweigende Mehrheit in dem Land, und für die will ich Politik machen“, sagt sie jetzt: „Gute Politik ist, wenn man die Lebensrealitäten der Menschen erkennt und sich für sie einsetzt. Den Grünen geht es darum nicht. Die Grünen wollen ausschließlich die Interessen ihrer Wählergruppen befriedigen, aber das reicht natürlich nicht.“ Ob man das vielleicht auch als Kritik am ÖVP-Bauernbund verstehen soll, der gemessen am Anteil an der Bevölkerung einflussreichsten Lobbyorganisation des Landes? „Nein“, sagt Sachslehner, „für Landwirtschaft muss man sich einsetzen, die ist wichtig für das ganze Land.“

Wir sitzen in einem Lokal namens Ribelli, das ist das Restaurant im 25Hours Hotel an der Wiener Lerchenfelder Straße. Es ist ihr Stammlokal, die Burrata (15,50 Euro) hat sie deswegen auch ohne auf die Karte zu schauen bestellt, mir empfiehlt sie Tagliatelle alla Bolognese (18 Euro, die Sauce ist erfrischend geschmacksneutral, und die Nudeln durften so lang im Wasser baden, dass man in Italien damit allerhöchstens undichte Fenster kitten würde). „Es ist vielleicht nicht der beste Italiener der Stadt, aber das Ambiente passt, das Essen auch, und die Lage ist super.“ Außerdem seien hier nur Touristen, weswegen sie, anders als zum Beispiel im Café Eiles, nicht alle paar Minuten mit jemandem smalltalken muss. Offenbar interessieren sich doch mehr Menschen für Politik, als viele glauben, und das ist eigentlich eine gute Nachricht.