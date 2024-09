Ein Gang mit … Nina Proll

Nina Proll hat ein Haar in ihrer Vorspeise, und anders als ich bemerkt sie es nicht sofort. Das Haar ist beeindruckend lang und beeindruckend dick, farblich undefinierbar, tendenziell eher ins Gelbliche, Sahnesoßige gehend. Wie ein langer Spuckefaden hängt es jetzt aus ihrem Mund, es könnte auch eine sehr lange Spaghetti sein, jedenfalls zieht Proll es gerade hoch. Teenager können so was, einen Spuckefaden gaaanz langsam wieder hochziehen, Erwachsene schaffen das eher nur mit Nudeln, Proll jedenfalls zieht und zieht, und auf einmal stoppt sie. Seit wann sind in den gemischten Antipasti Nudeln? Sie schmatzt drei Mal, vier Mal, ganz schnell, dann rümpft sie die Nase. Da hat es doch was! Sie greift zum Mund und zieht das fette, ziemlich triefende Haar heraus. „Gut, es ist blond, könnte also von mir sein“, sagt sie, schmeißt das Haar weg und isst seelenruhig weiter.

Wir sitzen im Ristorante San Carlo, einem Italiener in der Mahlerstraße gleich bei der Oper, mehr oder weniger am Touristentrampelpfad durch die Innenstadt. Es ist Prolls Lieblingsitaliener in Wien, sagt sie, sie kommt öfter hierher, und so bemüht, wie der Oberkellner um sie herumscharwenzelt, könnte das auch stimmen, wobei man bei der fast schon übertriebenen Freundlichkeit der Kellner in diesen barocken Italo-Schuppen nie genau weiß, ob sie jemand wirklich kennen oder einfach zu viel im Klischee gebadet haben. Aber andererseits: Wer kennt diese blonde Frau, die da mitten im Gastgarten sitzt, Tonic trinkt und eine nach der anderen raucht, nicht?