Ein Gang mit … Susanne Schnabl

Es gibt Zufälle im Leben, die sind sehr Aha, und einer davon lässt Claudia Reiterer gerade über die Straße gehen. Es ist ein Donnerstag Ende April, kurz vor halb zwei, Reiterer ist ganz in Weiß, stark geschminkt und ziemlich herausgeputzt. Ein ortsüblicher Auftritt, wir sind schließlich mitten in Hietzing. Oder kommt/geht sie gerade von/zu einem Termin? Aber welcher Termin? Reiterer war viele Jahre lang Moderatorin des Diskussionsformats „Im Zentrum“, sie musste ihre Sendung zum Jahresbeginn aber abgeben. Mit Ende April verlässt sie auch den ORF, für den sie fast 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet hat. Was danach kommt, ist noch nicht offiziell bekannt. Ich könnte sie also fragen, neugierig genug wäre ich. Das Problem ist nur: Ich bin schon spät dran. Gleich ums Eck wartet nämlich mein Termin: Ich treffe Susanne Schnabl. Ausgerechnet Schnabl. Anfang des Jahres hat sie nicht nur Reiterers Sendung übernommen, sondern die Funktionen als stellvertretende Sendungsverantwortliche der ORF-Diskussionssendungen gleich mit dazu.

Die „Waldemar Tagesbar“ gleich ums Eck vom Hietzinger Platz in der Altgasse: ein unscheinbarer Ort im Gebäude des Union-Sportkomplexes, im Haus gibt es neben Büros und Turnsälen auch noch eine Tanzschule. Als ich ankomme, ist Schnabl tatsächlich bereits da, sie sitzt am ersten Tisch an der Wand, gleich bei der Bar, gelbes T-Shirt, schwarze Weste, Büro-Outfit im besten Sinn. Sie hat den Termin zwischen zwei Meetings reingepresst, vier Tage nach unserem Treffen sind Wien-Wahlen, da gibt es noch einiges zu besprechen, auch was die Aufteilung und Struktur der Talkformate betrifft. Schnabl hat deswegen nicht so rasend viel Zeit, sie muss gleich wieder auf den Küniglberg und bestellt nur einen kleinen Avocado-Toast mit Kresse und pochiertem Ei (11,90 Euro). Ich nehme einen „Tremendous Burger“ (16,90 Euro), beides ist nicht der Rede wert, der Burger schmeckt wie jedes x-beliebige Convenience-Essen, das sonst aus den Ghost-Kitchens von Foodora kommt, gut möglich, dass er ein sehr naher Verwandter ist.

Zwölf Jahre hatte Schnabl zuletzt den ORF-„Report“ moderiert, zu dem traditionell ein längeres politisches Interview gehört, zwei Mal war sie in der Zeit auch für die ORF-„Sommergespräche“ zuständig, zuletzt 2023, als die Gespräche eigenartigerweise weder im Freien noch an einem anderen repräsentativen Ort stattfanden, sondern in einem kleinen Kabuff im Parlament. Aber das passte ganz gut zu Schnabl, sie bezeichnet sich selbst als „inhaltsgetrieben“, sprich: Sie will Interviews führen und bei ihren Gesprächen „in die Tiefe gehen“, wie sie sagt. Das klingt ein bisschen nach Marketing-Sprech, andererseits ist da aber etwas dran. Schnabl-Interviews sind irgendwie anders. Wenn sie Politiker interviewt, dann grillt sie sie nicht oder liefert sich einen quotenträchtigen Schaukampf, so wie Armin Wolf das manchmal macht. Sie ist aber auch keine reine Stichwortgeberin, bei der Politiker ihre auswendig gelernten Stehsätze abliefern, so wie das bei anderen Journalisten oft passiert. Schnabl verwickelt ihre Interviewpartner gern in ein Gespräch, von dem dann hin und wieder große Sätze übrig bleiben. Herbert Kickls „Das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht“ ist so ein Satz. Er fiel im „Report“ 2019, und sie findet diese Interviewpassage heute immer noch sehr erhellend: „Ich glaube nicht, dass Kickl mit dem festen Vorsatz ins Studio kam, diesen Satz zu sagen.“

Wir quatschen vor uns hin, und irgendwann komme ich drauf, dass ich deutlich mehr quatsche als Schnabl. Ich habe in kürzester Zeit jeden Gossip, der mir in den vergangenen Monaten zu Ohren gekommen ist, ausgeplaudert. Ein Profi, die Frau.

Gespräche müssen „relevant sein, ich will keine Soundbites liefern“, sagt Schnabl jetzt, das gelte erst recht für den neuen Sonntag-Abend-Talk „Das Gespräch“: „Ich bin ein News-Junkie“, so Schnabl, und das merkt man auch ihrer Sendung an. Die soll aktuell sein, idealerweise so, dass man die Zitate daraus am nächsten Tag im „Morgenjournal“ hört. Dementsprechend soll „Das Gespräch“ News nicht nur einordnen, sondern sie auch liefern. „Es muss aktuell und relevant sein. Das eine bedingt das andere“, erklärt Schnabl. Dafür muss man sich als Moderatorin „gut vorbereiten und recherchieren und auch die richtigen Gäste einladen: Ich kann nicht einfach die ersten vier Experten zu einem Thema einladen, sondern muss überlegen, wer mit wem wie spricht, was die Positionen sind und so weiter.“ Diese Recherchen macht Schnabl selbst, und sie hat dafür offenbar ein gutes Händchen. „Wir haben mit „Das Gespräch“ vier Prozentpunkte mehr Marktanteil als „Im Zentrum“, außerdem haben wir um 23 Uhr im Schnitt immer noch bis zu 400.000 Menschen vor dem Fernseher“, sagt Schnabl. Gut möglich, dass das auch an ihrer zurückhaltenden Gesprächsführung liegt.