Ein Tag im Priesterseminar: Gott, die Kirche und 38 Männer

Ja, Christo ist wie jeder andere 24-Jährige, bis auf eine Sache: Er möchte Priester werden. Seit mittlerweile gut einem Jahr lebt er deswegen im Priesterseminar der Diözesen Wien, St. Pölten und Eisenstadt. Strudlhofgasse, Bezirk Alsergrund, gleich neben einem Studierendenheim, rund zehn Minuten vom Campus der Universität Wien entfernt. Zusammen mit 37 anderen Männern absolviert er hier seine Ausbildung. „Als Kind konnte ich während der heiligen Messe nie den Altar sehen. Das ging nur, wenn alle um mich herum auf die Knie gegangen sind. Da habe ich zum ersten Mal einen Priester wahrgenommen und meine Mutter gefragt: Wer ist das? Was macht der? Was trägt der für eine komische Kleidung? Sie hat es mir dann erklärt und gesagt: Du kannst auch Priester werden. Das war meine erste Motivation.“

Die Sache mit dem Zölibat beschäftigt hier wohl so manchen. Regens Richard Tatzreiter, Leiter des Seminars, sagt: „Priester zu werden ist eine Entscheidung für ein Leben. Das macht diesen Beruf anders, das muss für einen passen, als Mensch und als Christ.“ Schon seit 2006 arbeitet Tatzreiter in der Priesterausbildung, vor rund sieben Jahren übernahm er die Verantwortung für die Priesterseminare von Wien, Eisenstadt und St. Pölten. „2012 wurden die drei Seminare dann zusammengelegt. Das bringt die gleichen Schwierigkeiten mit sich, wie wenn man Pfarren miteinander vereint – unterschiedliche Traditionen und Vorstellungen treffen aufeinander“, sagt Tatzreiter.

Willkommen ist in der Strudlhofgasse grundsätzlich einmal jeder. „In norddeutschen Bistümern wurden teilweise Altersgrenzen eingezogen. Wir denken uns aber: Warum dem heiligen Geist Grenzen setzen?“, sagt Tatzreiter, „Natürlich schauen wir uns bei jedem einzelnen Bewerber genau an, wie die Biografie aussieht. Aber wir hatten eben auch schon Weihen von über 60-Jährigen oder Personen, die sich zeitweise ganz von dem Geheimnis, das wir Gott nennen, abgewandt haben.“

Walter Heck vom Jesuitenorden kommt ursprünglich aus Deutschland. Aus Bayern, um genau zu sein. Seit letztem Herbst arbeitet er im Wiener Priesterseminar als Spiritual. „Das ist ein seltsames Wort. Es bedeutet, dass ich zuständig für die geistliche Ausbildung bin“, sagt er. Dabei setzt Heck geistliche Impulse, hält Exerzitien, eine Art geistliche Übung und führt Einzelgespräche. „Die Seminaristen können mit mir über alles sprechen, was für sie von Bedeutung ist. Das sind oft nicht nur spirituelle Sachen. Wenn jemand in einer Krise steckt oder sich verliebt hat, zum Beispiel, kann er auch darüber reden“, sagt Heck.

Als Manuel die Tür zum Arbeitsraum öffnet, schaut die Muttergottes am Bild immer noch recht verzweifelt. Manuel ist wie jeder andere 23-Jährige. Er studiert an der Universität Wien, kommt gerade aus einer Kirchenrechtsvorlesung. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in Niederösterreich, in der Schule war Religion immer sein Lieblingsfach, früher hat er sogar ministriert. Ja, Manuel ist wie jeder andere 23-Jährige, bis auf eine Sache: Er möchte Priester werden.

Seine Freunde haben das schon kommen sehen, finden das sogar gut, schließlich hat er sich immer für das Ordensleben und das Priestertum interessiert. Seine Eltern waren anfangs nicht sonderlich begeistert, dem Vater wäre Rechtswissenschaften lieber gewesen, irgendwas mit mehr Gehalt, der Mutter etwas ohne Zölibat. Was war also ausschlaggebend? 2016 besucht er den Weltjugendtag in Krakau, der Papst ist auch dort. „Da habe ich zum ersten Mal Priester und Ordensfrauen getroffen, die nicht alt oder komisch oder beides waren und mir gedacht: richtig cool”, sagt er.

Das Priesterseminar in der Strudlhofgasse ist für ihn vielleicht auch deshalb „ein bisschen wie ein Studentenwohnheim mit Zusatzprogramm.“ Später, wenn er fertig ist, möchte er wieder zurück aufs Land, dort in einer Pfarre arbeiten. Manuel sagt: „Ich hab mir gedacht: Scheißdrauf, ich probier es aus. Wenn es nicht passt, kann ich ja jederzeit aufhören. Und Theologie hätt’ ich sowieso studiert.“