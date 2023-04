Falls die Vernunft einen eigenen Social-Media-Account hat, wird sie sich derzeit wohl fragen, ob das mit der Aufklärung vor 300 Jahren ein Schwindel war und sie in der Hölle des Irrglaubens gelandet ist. Obskurantismus aller Art schwappt durch die Foren, und je absurder eine Theorie, umso größer ihre Chance auf globale Verbreitung. Was kriegt die Vernunft alles in ihren Feed gespült: Die US-Präsidentschaftswahl 2020 wurde gestohlen! Mitglieder elitärer Kreise halten Kinder gefangen und verarbeiten deren Blut zu einem Verjüngungsserum! Impfen tötet! Regierungen wollen die Bevölkerung durch eine andere, politisch pflegeleichtere ersetzen! Es ist nicht zu glauben, was alles geglaubt wird. Die Vernunft hat wenige Follower.

Könnte es sein, dass im Kampf der Aufklärung gegen die Religion etwas schiefgegangen ist? Die Idee war doch, dass sich der moderne Mensch seines eigenen Verstandes bediene, anstatt devot an Dogmen zu glauben. Die kirchlich verordnete Irrationalität sollte so überwunden werden. Freiheit für die Vernunft! Ein schöner Gedanke.

Ironischerweise hat sich die katholische Kirche unterdessen rückwirkend mit Galilei, Kopernikus, Darwin und all den anderen, die einst ihr Weltbild ramponierten, ausgesöhnt. War der religiöse Glaube womöglich der falsche Gegner? Ist eine Gesellschaft, in der die Leute an einen Gott und dessen Botschaft glauben, nicht doch vorteilhafter als eine, in der Verschwörungstheorien und esoterischer Quatsch boomen?

Das mag plausibel klingen, aber es ist falsch. Ein Machtapparat, der mittels Zwang, Beeinflussung und Manipulation dafür sorgt, dass die Mitglieder einer Gesellschaft mehrheitlich an dasselbe glauben, kann niemals wünschenswert sein, denn das bedeutet Unfreiheit. Wenn aber jeder glaubt, was er will, kommt das raus, was wir erleben: Die einen glauben an traditionelle Götter, manche an Wundersames unabhängiger Machart, andere an die Verschwörungstheorie der Saison, wieder andere an überhaupt nichts.

Ist das schlimm?

In Europa hat Nietzsche zum Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass Gott tot sei, und spätestens seit damals muss sich unser Kontinent den Vorwurf gefallen lassen, sein Fundament verloren zu haben und dem Nihilismus zu verfallen. Wenn es keinen Gott gibt, gebe es auch keine absolute Wahrheit und keine absoluten Werte mehr, „weil dann das Denken keinen Anspruch auf Wahrheit machen kann“, schrieb der Religionsphilosoph Robert Spaemann (1927–2018). Hat er recht behalten? Glauben wir im Grunde an gar nichts und gleichzeitig an jeden beliebigen Unsinn, und irren wir deshalb ohne moralischen Kompass durch die Welt?