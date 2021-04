Eine kleine Geschichte des Emojis (inklusive Coolness-Einordnung)

Der Begriff Emoji selbst hat übrigens nichts mit Gefühlen zu tun, sondern kommt vom japanischen Wort für "Bildschriftzeichen". Tatsächlich ist das Smiley "Face with Tears of Joy", das von den Oxford Dictionaries anno 2015 gar zum "Wort des Jahres" gekürt wurde, von den rund 3300 bekannten Emojis das am häufigsten verwendete. Deshalb ist man in der Generation TikTok auch mehr als unten durch, wenn man das Bildsynonym für LOL ("Laughing Out Loud") allzu inflationär zum Einsatz bringt. Millennials, die auch aus generationsstiftender Abgrenzung nicht so am Gelbfieber leiden (die meisten Emojis leuchten in diesem Farbton), beschränken sich, um ihre Humorbereitschaft zu signalisieren, auf einen 💀 lachenden Totenkopf.