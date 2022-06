Ich ziehe persönliche und unkonventionelle Ansagen jederzeit solchen auf Band produzierten vor. Unlängst auf der Südbahn im Zug Richtung Wien. Kurz vor Liesing ein lockerer Spruch des Zugbegleiters, er müsse nun darauf aufmerksam machen, dass in Wien als einzige Stadt Österreichs, wenn nicht sogar Europas, in den Öffis Maskenpflicht besteht. Er bitte die sehr geehrten Fahrgäste, die Masken aufzusetzen, die Stadtgrenze werde in Kürze erreicht und wünsche einen fröhlichen Tag in Wien. Ein herzliches Lachen der Fahrgäste veränderte schlagartig die Stimmung im Waggon.

MICHAEL LEDWINKA, ZWENTENDORF AN DER DONAU

