Einsamkeit: Praktiken der Selbstreparatur

Beklemmend jene Szene, in der Jeremy Strong (der als neuer De Niro gehypte Darsteller dieses tragischen Narzissten) von seiner eigenen, durchaus monomanischen Geburtstagsparty flüchtet, weil er „keine Connection“ zu seinen Gästen fühlen kann. Ganz ähnlich ergeht es auch (Achtung, Spoiler) der frisch verwitweten Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in der ziemlich grottigen „Sex and the City“-Reanimation „And Just Like That …“ in jenem Moment, als sie noch einen letzten Gang durch die vormals gemeinsame Wohnung tut, ehe diese auf den Markt kommt.

Dass Einsamkeit zum seelischen Massenphänomen wird, berichten Soziologen, Psychiater und Psychologen seit Jahren. Die Isolations- und Abstandskrise der vergangenen Monate hat das Phänomen nur noch verstärkt. Der 1977 geborene und in der DDR aufgewachsene Autor Daniel Schreiber hat nun zu dem Phänomen den facettenreichen Essay „Einsamkeit“ geschrieben – und dabei gleich ein eigenes Genre kreiert.