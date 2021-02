Die vier Minuten und 18 Sekunden „Hoffnung“ bilden den Soundtrack für das neue Leben in der fortress of solitude, der Festung der Einsamkeit. „Ein kleines Stück lyrics and music / Gegen die Vereinzelung“, singt von Lowtzow mantraartig in dem Lied, das von ruhigen Gitarren und sanften Streichern ein Gefühl von Ewigkeit vermittelt: „In jedem Ton liegt eine Hoffnung / Eine Aktion in jedem Klang.“ Tocotronic liefert mit ihrer feinen Meditationsübung aus Pop und Isolation keine falschen Versprechungen, auch keinen Ausweg aus der Krise – und spenden dennoch Trost: Gegen die Vereinzelung hilft Musik und der Gedanke, dass man in der unfreiwilligen Vereinsamung mehr gemeinsam ist. „Wenn ich dich nicht bei mir wüsste / Hätte ich umsonst gelebt.“