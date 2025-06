Emotional Baggage, Trauma, Sad Girl Culture. Über psychiatrische Mode- und Fehldiagnosen

Das Phänomen, dass in den sozialen Medien Einsamkeit, Depression und Angst als trendiges Element der Selbstinszenierung dienen, analysiert die Soziologin Laura Wiesböck in ihrem Buch „Digitale Diagnosen“. Sie beschreibt darin die „Depressionsromantik“ und „Sad Girl Culture“ (#sadgirl erzielte 20 Milliarden Views auf TikTok), die Wiesböcks Ansicht nach auch dazu verführen können, „dieses Krankheitsbild“, das als „tiefgründig und verführerisch“ dargestellt wird, als „Trend“ aufzunehmen.

Trotz der Gefahr des verwässernden Umgangs mit psychischen Störungen und einer möglichen Überdiagnostik ist – andererseits – die Enttabuisierung solcher Krankheitsbilder zu begrüßen. Laut dem „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ ist ein Mensch, der sich zwei Wochen nach dem Verlust eines geliebten Menschen im Stimmungstief befindet, bereits als depressiv markiert – was vordergründig absurd erscheint und auch heftige Diskussionen auslöste. In vielen Kulturen gilt ein Trauerjahr als die völlig normale Verarbeitungsperiode. Aber bei aller Kritik ist die erhöhte, vielleicht auch übertriebene Wachsamkeit ein Fortschritt in Richtung eines verbesserten mentalen Gesundheitsbewusstseins und in jedem Fall beruhigender als die Marginalisierung von seelischen Fehlermeldungen.

Dass die Nachkriegsgenerationen bisweilen verständnislos auf den offenen Umgang mit psychischen Störungsfeldern bei ihren Kindern und Enkeln blicken und diese gerne als „Psycho-Hypochonder“ bespötteln, liegt daran, dass Eltern und Großeltern oft mit dem Leistungsauftrag, der Forderung nach Funktionstüchtigkeit und der Tabuisierung von psychischen Problematiken sozialisiert wurden.

Laut dem jüngsten „Austrian Health Report“ des Pharmakonzerns Sandoz, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut IFES im vergangenen Sommer, beurteilen nur 54 Prozent der unter 30-Jährigen in Österreich ihre psychische Gesundheit als sehr gut oder gut. Bei den über 60-Jährigen liegt dieser Wert bei 83 Prozent.

Auch die Generationenstudie „Wie wir leben wollen“ des Instituts für Jugendkulturforschung vom Herbst 2024 ergab, dass die Lebenszufriedenheit der jungen Erwachsenen in Österreich deutlich unter den „Best Agern“ liegt: Nur 29 Prozent der unter 35-Jährigen gaben in der Umfrage an, zufrieden zu sein. „Die rasanten Entwicklungen im Bereich digitaler Technologien, aber vor allem auch die Krisenerfahrungen haben einen starken Einfluss darauf, wie junge Menschen leben“, erklärt Studienleiterin Beate Großegger.