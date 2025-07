Ist man sich nicht einig, wird das ganze schon deutlich komplizierter, es kommt zur streitigen Scheidung. In Österreich gilt nach wie vor das Verschuldensprinzip. Ein Ehepartner kann also auf Scheidung klagen und vor Gericht eine Eheverfehlung geltend machen – Gründe dafür können etwa Untreue, Gewalt, seelisches Leid oder liebloses Verhalten sein. Von der Schuldfrage hängt ab, ob und wie viel Unterhalt zu bezahlen ist.

Am Landesgericht für Zivilrechtssachen würde man das begrüßen. Bei einer Presseveranstaltung im Justizpalast wiederholen Präsidentin Waltraud Berger, die Vorsteherin des Bezirksgerichtes Josefstadt, Gabriela Thoma-Twaroch, und der Vorsitzende eines Rechtsmittelsenates, Ulf Marschner, die wichtigsten Kritikpunkte am Verschuldensprinzip. Zum einen könne die derzeitige Regelung eine Benachteiligung des weniger vermögenden Ehepartner bewirken. Zum anderen erschwere eine Eskalation im Scheidungsverfahren die notwendige Konsensfähigkeit für die Zukunft von gemeinsamen Kindern. Scheidungen basierend auf dem Zerrüttungsprinzip, also dem Fakt, dass die Ehe unwiderruflich gescheitert ist, wären sach- und zeitgemäßer.

Schuldhaftes Verhalten ist neben Österreich noch in Albanien, Bulgarien, Frankreich, Litauen, Rumänien, Schottland und der Türkei ein Scheidungsgrund. In Ländern wie Deutschland oder Finnland hat man aufgehört, gerichtlich zu klären, wen die Schuld am Scheitern einer Ehe trifft. Zerrüttung, also das Scheitern der Ehe, reicht.

Auf der Hochzeitsmesse im Jänner denkt daran allerdings noch keiner. Ein Pärchen in der zweiten Zuschauerreihe vor tomX ist sich schnell einig: Geheiratet wird in Tracht.

Man kann nur hoffen, dass der Konsens hält.