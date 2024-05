EURO 2024: UEFA verbietet ÖFB-Jubel-Song

In dem Song geht es eigentlich um Liebe. Doch zuletzt wurde der Dance-Kracher „L’amour Toujours“ von Rechten gekapert – und mit ausländerfeindlichen Textzeilen versehen. „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“, wurde etwa in einem öffentlich gewordenen Video auf Sylt dazu gegrölt. Seit Monaten schon soll der Song in rechten Kreisen als Vorlage dienen. Im Januar 2024 lief in einer Videobotschaft des Identitären Martin Sellner im Hintergrund wie zufällig „L’amour Toujours“. Der über zwanzig Jahre alte Party-Hit wurde zum Code für Rechtsextreme.