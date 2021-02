Facebook-Datenskandal: Wer ist Mark Zuckerberg?

Über 2,2 Milliarden Menschen nutzen das Netzwerk heute regelmäßig. Bei einer Weltbevölkerung von über 7,5 Milliarden eine beeindruckende Zahl. Beeindruckend scheint hier auch, dass Zuckerberg den größten sozialen Online-Dienst vor 14 Jahren in seiner Studentenbude an der Elite-Universität Harvard gegründet hat. Er war damals gerade mal 19 Jahre alt, ein blasser dünner Junge mit Sommersprossen und Kapuzenpulli, der seinem jungen Unternehmen so überschwängliche Motivationssprüche wie „Move fast and break things“ („Bewege dich schnell und breche Dinge auf“) auf die Fahnen schrieb. Schnell wurde aus dem romantischen Studentennetzwerk Facebook das weltgrößte Stammbuch, ein globaler Stammtisch, Videotagebuch, Fotoalbum, Digitalzeitung und Partnervermittlung in einem Datenstream. Das Unternehmen, heute im kalifornischen Silicon Valley beheimatet, musste in den letzten Jahren aber immer häufiger Bekanntschaft mit der dunklen Seite des Netzes machen: Gewaltvideos, unkontrollierte Hasskommentare, Versuche der Wahlmanipulation, „Fake News“ im US-Wahlkampf.