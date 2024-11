Das sind die besten Alternativen zum klassischen Gansl in Wien

Sie sind heuer für das Begleichen der Rechnung beim Ganslessen zuständig? Dann kommt Ihre Panik nicht von ungefähr. Die Botschaft der Gastronomie, dass der Vogel einen immensen Aufwand macht – und dass das irgendwer auch zahlen muss –, ist bei den meisten Menschen in den letzten Jahren angekommen. Immerhin: Im Vergleich zu vergangenen Jahren sind heuer keine sonderlich rasanten Preissprünge zu beobachten. Falls man die Mitzitant aber einmal nicht ganz so groß einladen will oder einfach keine Lust auf das klassische Ganslviertel hat – hier sind drei Alternativen:

Burger (Bild ganz oben): Brioche und Brösel, Rotenturmstraße

Geschlagene 40 Minuten muss man anstehen, bis man an einem Montagmittag beim von der Schnitzeldynastie Figlmüller betriebenen High-End-Schnitzelsemmel-Stand „Brioche und Brösel“ einen Ganslburger erhält. Dass es hier sehr tolle, an dieser Stelle schon besprochene Schnitzel-, Tafelspitz- und neuerdings auch Leberkäseburger gibt, hat offenbar die Runde gemacht. Der an sich schon süße Brioche-Bun wird durch die Gansleinlage noch süßer. Zum gezupften Gansl kommen Zwiebelmarmelade, (viel) rohes Rotkraut, (wenig) Eisbergsalat, Preiselbeermayo, Agavensirup, geriebene Orangenschale und Kadayif, auch Engelshaar genannt und vom Seinszustand her frittierte Teigfäden, zwischen die Brötchenhälften. Das ist ganz schön viel – und obwohl der Burger sehr gut schmeckt, gibt es ein paar Kleinigkeiten: Das Rotkraut und die Orange sind so dominant, da hat die Gans es schwer. Auch wirkt das Unterfangen ein bisschen zu weich – der Kadayif schafft nicht genug Biss.



Stimmung: stehen bleiben

Empfehlung: urban (mit Traditionsverbundenheit)

Preisverhältnis: Ganslburger um 12,80 Euro

Brioche und Brösel: Rotenturmstraße 21, 1010 Wien