Finanz-Dominas und ihre Kunden: Vom Reiz, sich ausnehmen zu lassen

Es werden im Findom durchaus auch kleine Budgets angepeilt. Die Zahlung sollte dem Geldsklaven allerdings schon wehtun, aber wenn es nur zehn Euro sind anstatt der 1000, die andere überweisen können, soll es auch recht sein. In längerfristigen Verhältnissen können Findommes auch komplette Zahlungspläne erstellen und lustvoll an der Geldschraube drehen, indem sie ihren Sklaven zum Beispiel immer weniger Haushaltsgeld (von seinem eigenen Konto, klar) zugestehen. Eine beliebte Verschärfung ist die konsensuale Erpressung, bei der die Domina damit droht, den Fetisch ihres Kunden öffentlich zu machen. Dass die S/M-Dynamik fast ausschließlich online stattfindet, kann den Schmerz ebenfalls anheizen: Die Unnahbarkeit der Herrin, die jederzeit den Chat beenden kann, verstärkt den Reiz für die sich Unterwerfenden.

Nacktheit oder typische Fetischkleidung sind nicht zwangsläufig Elemente dieses Spiels, können aber durchaus eine Rolle spielen. Es mangelt eben nicht an Varianten, aber der zentrale Fetisch, um den die Sache kreist, ist die finanzielle Macht: Die Findommes erklären ihren Sklaven, welche finanziellen Bedürfnisse gerade anstehen, stellen Wunschlisten in Onlinekaufhäusern zur Verfügung, lassen sich Urlaubs- oder Handtaschengeld anweisen oder bieten persönliche Kreditkarten-Sessions an, bei der die Geldherrin ihren Sklaven per Split-Screen daran teilhaben lässt, wie sie sein Konto abräumt. Tributzahlungen werden grundsätzlich ohne die Erwartung einer Gegenleistung abgeliefert, die Domina verlangt, meistens mit markigen Sprüchen garniert, schlicht die ihr zustehende Kohle. Abgewickelt wird das Geschäft über Bezahlapps wie PayPal oder Revolut, via Amazon-Gutschein oder auf Wunschlisten-Sites wie Wishtender oder Throne, die ein bisschen wie Crowdfunding-Plattformen funktionieren: Goddess Blair sammelt übrigens gerade für ihren Italienurlaub, liebe Unwürdige!

Wobei auch dies Verhandlungssache ist. Persönliche Begegnungen sind in der Szene nicht unerhört, etwa beim gemeinsamen Einkaufsbummel im Hochpreissegment oder bei der formlosen „Cash-and-Go“-Übergabe. Die Findomina „Gina“ erzählte dem Schweizer Magazin „Annabelle“ von einem solchen Kundenkontakt: „Letztens habe sie einen gut verdienenden Sklaven am Geldautomaten getroffen. Der habe 200 Euro abgehoben, sie ihr überreicht, woraufhin sie ihm einmal kräftig zwischen die Beine getreten habe. ,Er hat sich dann bedankt und ich bin nach Hause gegangen.‘“

Bela Blair (180.000 Follower auf TikTok) sagt dazu: „Zahlschweine sind wie Sugardaddies ohne Sugar. Alles, was sie von dir wollen, ist, dass du sie schikanierst, eine fiese Schlampe bist und ihnen all ihr Geld abknöpfst. Nur vielleicht, ganz selten, wollen sie einen großen Zeh sehen. Weiter geht es nicht.“

In einem dreiminütigen TikTok-Video erklärt die australische Findomina „Theelizamonique“ die Eckpunkte ihres Gewerbes: 1. Du suchst keine Zahlschweine, die Zahlschweine finden dich. Sie sind überall. 2. Du musst dich nicht ausziehen, denn „das ist es nicht, was sie interessiert. Findom ist ein psychologischer Kink“. 3. Suche dir eine Domina-Persönlichkeit aus, die zu dir passt – hart oder weich, mehr auf Erniedrigung fokussiert „oder ziehst du Ignorieren vor?“ 4. „Okay, jetzt hol dir die Kohle.“

Die sexuelle Aufladung von Kapital ist natürlich keine Erfindung der TikTok-Ära, die Attraktivität eines wohlgefüllten Kontos hat sich schon länger herumgesprochen. Der menschliche Selbstwert definiert sich nicht selten von der Habenseite her, und auch gesellschaftlicher Status lässt sich gut von der Bankverbindung ableiten. Die wahren Werte liegen im Inneren (von Bankschließfächern). In diesem Kontext ist die Auf- beziehungsweise Abgabe einer Kontovollmacht eine radikale Offenbarung. Man kann auch ohne Würde oder mit ein paar Striemen am Hintern leben, aber ohne Geld wird die Sache deutlich schwieriger. Der Geldsklave, der bis auf die sprichwörtliche Unterhose ausgezogen wird, ist tatsächlich so nackt, wie man heutzutage nur sein kann. Es tut weh, sich von seinem Geld zu trennen. Aber: Man kann das mögen.

Über die zahlenmäßige Verbreitung des Phänomens kann nur spekuliert werden, Social-Media-Recherchen zu den einschlägigen Hashtags zeigen ein dynamisches Bild, eine offenbar laufend wachsende Szene und viele Anbieterinnen, die neu im Geschäft sind. Verständlich. Es erscheint ja auch wie sehr leicht verdientes Geld. Die Schwelle zur Sexarbeit wird deutlich tiefergelegt, wenn es beim Chatten bleibt. Im Juni 2021 publizierten die britischen Autorinnen Rosey McCracken und Belinda Brooks-Gordon im Journal „Sexuality Research and Social Policy“ eine empirische Studie zum Komplex Findom. Ihre wesentlichen Ergebnisse: Für den größten Teil der Findommes ist diese Tätigkeit mehr Erwerbsarbeit als sexueller Lifestyle. Die Mehrheit der Kontakte ist rein textbasiert (per Posting oder Chatnachricht) und verläuft zwischen männlichen Geldsklaven und weiblichen Geldherrinnen. Und: Fast alle Findoms ziehen – freilich aus unterschiedlichen Gründen – klare Grenzen zwischen ihrer Domina-Persönlichkeit und ihrem Alltags-Ich. Wichtig sei diese emotionale Abgrenzung vor allem für jüngere, wenig BDSM-szenekundige Findommes. Eine Findomina wird in der Studie so zitiert: „Ich liebe, was ich mache. Ich biete ein wichtiges, dringend benötigtes Service an. Manchmal tun mir Sklaven leid, wenn ich mir sicher bin, dass sie eigentlich nur einen guten Freund und eine Umarmung bräuchten. Aber andere leben mit meiner Hilfe eine Fantasie aus, die vom Alltagsleben vollkommen abgetrennt ist. Und wenn die Arbeit getan ist, ist sie getan. Dann geht es zurück zum Bügeln.“

Die laufend auf den Markt drängenden, neuen „Insta-Findommes“ werden von Szeneveteraninnen im Übrigen nicht gern gesehen. Nicht nur, weil sie den Markt ruinieren, sondern weil sie als Trittbrettfahrerinnen mit mangelhafter Dominanzkompetenz das Gewerbe als Ganzes in Verruf bringen. Tatsächlich findet man auf Twitter und Instagram reihenweise eher halbherzig vorgetragene Dominanzversprechen, die mit der psychologischen Kunstfertigkeit einer Domina, die die (finanziellen) Schmerzgrenzen ihrer Kunden kennt und bearbeitet, wenig zu tun haben. Andererseits ist das Übervorteiltwerden ja auch in einer seriösen Findom-Beziehung part of the game, es ist ein bisschen wie ein Scam, der dem Opfer echte Freude bereitet.

„Geldgeil und gnadenlos“

In ihren Selbstdarstellungen und in Interviews berichten erstaunlich viele Findoms aber auch von einer zusätzlichen Motivation ihrer Tätigkeit. Es geht um eine real manifeste Ermächtigung: Findomina „Maria“ berichtete dem Londoner Magazin „Screenshot“: „Ich habe nie Schuldgefühle, weil ich Männern Geld abnehme. Ich habe in meinem Leben so viel sexuelle Belästigung und Aggression erlebt – so viele unerwünschte Dick-Pics. Ich betrachte es tatsächlich als Reparationszahlung des Patriarchats.“ Die „New York Times“ zitiert „Mistress Marley“ aus New York mit einem ähnlichen, dabei aber historisch grundierten Ansatz: „Ich, als Schwarze Frau, sehe meine finanziellen Einnahmen als Reparationszahlungen, weil die Mehrheit, wenn nicht alle meiner Klienten, weiße Männer sind.“ Herrin Neneh („geldgeil und gnadenlos“) pflegt auf X eine eher derbe Ansprache, wird aber zwischendurch ebenfalls politisch: „Welches Opfer hat diesen Monat noch keine Almansteuer abgedrückt? Als deutsche Fotze ist es deine Pflicht, diese Steuer zu entrichten und für die Schande deiner DNA aufzukommen!“