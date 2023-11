Mit Trainingsanzug und Adiletten unter die Erde

Was eher an Szenen aus dem Hollywood-Horrorfilm „the sixth sense“ erinnert, gehört bei den Teufels zum Alltag, denn die Familie führt seit 1964 das einzige All-Round- Bestattungsunternehmen Österreichs. „All round“ bedeutet Steinmetz und Bestattung in einem, nächstes Jahr soll eine eigene Leichenhalle dazukommen. Und auch Exhumierungen werden von ihnen durchgeführt. Das ist grundsätzlich nicht üblich. Genauso wenig wie Überführungen von Leichen aus dem Ausland. Johann Teufel hat den Betrieb nach dem Tod seines Vaters mit 18 Jahren offiziell übernommen und war bis Februar 2023 sogar der jüngste Bestatter Österreichs . Heute ist er mit 29 Jahren der zweitjüngste: Seine Alterskonkurrenz ist gerade einmal ein halbes Jahr jünger als er.

November 2000. An einem frühen Abend steht der sechsjährige Johann Teufel im Freien. Das Herbstlicht verschwindet allmählich in der Dämmerung. Für die Jahreszeit ist es draußen recht angenehm, trotzdem wünscht er sich nichts mehr, als endlich drin zu sein. Drin, das ist im Kühlhaus bei der Leiche, um die sich seine Eltern kümmern. Johann darf erst hinein, wenn der Kopf wieder dran ist, hat seine Mutter gesagt. Als es so weit ist, sieht der Mann auf dem Tisch aus, als ob er schlafen würde. Für Johann ein „friedlicher Anblick“.

Vormittag Schule, Nachmittag Leichen schminken

Die Ausbildung hätte er am liebsten direkt nach dem Besuch in der Leichenhalle gemacht. „Ich wollte von Anfang an unbedingt wissen, wie jemand aussieht, der tot ist“ erinnert er sich. Mit 13 nahm seine Karriere Gestalt an. Der erste Assistenzjob bei Mama: Eine 60-jährige Frau. Johann kleidet sie damals noch klassisch festlich. Ein paar Anweisungen der Mutter: schauen, dass die Augen richtig geschlossen sind, dann Feuchtigkeitscreme - „die bringt tatsächlich auch nach dem Tod noch was“, lacht Johann. Am stärksten in Erinnerung blieb ihm die Tristesse der Kühlhäuser: „Überall stehen Särge, es herrscht Totenstille. Wir konnten nicht einmal Radio hören, weil es keinen Empfang gab.“

Alles andere als trist war der Alltag: Toten nach dem Matheunterricht mit etwas Puder Leben einzuhauchen, ein paarmal die Woche Särge zu tragen ist in seinen Teenagerjahren ebenso normal wie sich nachmittags mit Freunden zu treffen. Ein ungewöhnliches Wochenprogramm, das nicht allen geheuer war. Mit seinen Mitschülern sprach er damals kaum über die schulfreien Samstage, die er am Friedhof oder in Kühlhäusern verbrachte. Noch heute ist er vorsichtig, versucht herauszufinden, warum Menschen das Gespräch mit ihm über seinen Job suchen. „Man weiß nie, welche Beziehung jemand zum Tod hat“, erzählt er. Distanz sei wichtig. Dass er kaum weine, habe aber nicht unbedingt etwas mit seinem Beruf zu tun. Sich selbst bezeichnet er als „eiskalt“, geweint hat er nur ganz selten, etwa beim Tod seines Vaters und eines engen Freundes. Schwieriger sei es „wenn man jemanden bestatten muss, den man kurz zuvor noch lebend gesehen hat oder gut kennt“, sagt er.