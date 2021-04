Heilige Erde: Seltenes Bakterium in Grab entdeckt

Pilgerstätten wie diese gibt es viele, und meistens sind die versprochenen Wunder reine Legende. Nicht so allerdings bei James McGirrs Grab: Diese Erde heilt wirklich.

Entdeckt hat das der Mikrobiologe Gerry Quinn vor fünf Jahren durch einen Zufall: Quinns Labornachbarin an der Swansea University in Wales suchte nach Streptomyces. Diese Bakterien zählen zu den wichtigsten medizinischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Sie produzieren Wirkstoffe gegen Viren und Würmer und werden als potenzielle Waffe gegen Krebs und Alzheimer gehandelt. Vor allem aber sind sie eine wichtige Quelle für die Herstellung von Antibiotika. Fast 60 Prozent der heute erhältlichen Präparate werden aus Streptomyces gewonnen. Die Forschergruppe um Quinns Kollegin Luciana Terra suchte weltweit nach den seltenen Bodenbakterien und fand sie in der Wüste Gobi, in den Steppen von Xinjiang, den Salzseen Boliviens, den Gletschern von British Columbia und an den Ufern eines Sees in Sibirien. Als Quinn von einem Heimaturlaub in Boho erzählte, baten ihn die Kollegen, eine Bodenprobe mitzubringen.

Quinn sammelte Erde nicht weit vom Friedhof von Boho. Er testete sie im Labor und fand: Streptomyces. Ganze 20 Prozent der Kolonien erzeugten antibiotische Stoffe – normalerweise rechnet man mit einem bis drei Prozent. Bei seinem nächsten Besuch traf Quinn seine Tante zum Kaffee. Sie erzählte ihm die Geschichte von Pfarrer McGirr.

Beim Treffen mit profil in der Ulster University breitet Biologe Quinn Petrischalen vor sich aus.

Er öffnet eine Schale und bittet, daran zu riechen. Der Gestank von alten Socken breitet sich aus. „MRSA“ steht auf der Schale, multiresistenter Staphylococcus aureus, das Bakterium, das vor allem Abszesse, aber auch Hirnhaut- und Lungenentzündungen verursacht. Es ist der in Spitälern gefürchtete, weltweit häufigste multiresistente Erreger. Der nächsten Dose entströmt der Duft von frischem Moos, Frühlingsregen, Torf und Erde. „Streptomyces“, sagt Quinn. Direkt aus Pfarrer McGirrs Grab.

In seinen Schalen lässt Quinn die Bakterien aus der Graberde sowie herkömmliche Antibiotika gegen MRSA und andere Keime kämpfen. Schnell zeigt sich: Die hartnäckigen Erreger haben das Penicillin, das Amoxicillin und die anderen Apotheken-Antibiotika überwuchert. Nur rund um die Streptomyces hat sich ein klarer Film gebildet, ein Schutzschild. Die Streptomyces aus der Erde von Pfarrer McGirrs Grab können die sechs häufigsten multiresistenten Keime besiegen. „Wir wissen nur, dass es wirkt“, sagt Quinn. „Welcher Stoff verantwortlich ist, ob er toxisch ist oder Nebenwirkungen hat, das wissen wir nicht.“ Er packt die Petrischalen in eine Plastiktasche. „Aber alles, was MRSA tötet, ist eine Entdeckung.“

Inmitten der Gräber des Friedhofs in Boho liegt eine in den Boden eingelassene Steinplatte. Darauf ein Kiesel, auf den jemand „Hope“ geschrieben hat, ein Kruzifix, ein Amulett des heiligen Christophorus, Schutzpatron der Reisenden. Am Kopfende der Platte stapeln sich 23 Löffel, die Pilger zurückgelassen haben. Davor ist ein Loch im Boden, in dem vor Kurzem gegraben wurde. Seit von Quinns Entdeckung in den britischen Medien berichtet wurde, tauchen hier wochentags 50 Wallfahrer auf, am Wochenende 200.