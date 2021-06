Wir lernen: Fußballspieler sind nicht mehr nur Spitzensportler und Werbemillionäre, sondern auch Gesundheitsapostel und Lebensstilvorbilder. Der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer ist gleich nach dem 0:3 seiner Mannschaft gegen Italien auf unbestimmte Zeit abgereist. Nicht, weil er sich über die Gegentore so geärgert hätte, sondern weil er bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei sein wollte, was wenig später auch der Franzose Kingsley Coman als Grund für seine vorzeitige Heimreise angab. Die Welt hat sich halt doch weitergedreht in dem Jahr, das dieses Turnier zu spät dran ist, und die weniger korrekten Seiten dieses schönen Spiels wurden währenddessen weniger tolerierbar, als sie es vielleicht früher einmal waren. Das wissen inzwischen nicht nur die Leute, die einst mit leichtem Entsetzen auf die halt oft nur teilzivilisierte Fußballwelt geblickt haben, sondern auch jene, die völlig in dieser Welt aufgehen. Wobei: Als die englischen Teamspieler vor ihrem Match gegen Kroatien als Ausdruck ihres Antirassismus kurz auf die Knie gingen, ernteten sie dafür ein Pfeifkonzert. So viel Steinzeit muss sein.



Trotzdem erinnert diese EURO ein bisschen an den Song Contest, was natürlich einerseits an den paneuropäischen Klischees liegt, mit denen sie vermarktet wird; aber doch auch an der gründlich inklusiven, durch und durch familiären Stimmung, die dabei entsteht. Was natürlich, ganz klar, ein Fortschritt ist-aber halt noch ziemlich ungewohnt. Sogar die All-Male-Panels der Sendeanstalten werden laufend diversifiziert, der ORF bietet neben der großen Alina Zellhofer diesmal mit Anna-Theresa Lallitsch erstmals auch eine Live-Kommentatorin auf. Zudem lässt der Sender seine Fachexperten Helge Payer und Roman Mählich neuerdings auch während der einzelnen Partien mitreden und somit verhindern, dass sich zum Beispiel Thomas König in irgendeine subjektive Annahme allzu sehr hineinsteigert.