Elferschießen: Welche Sportartikelhersteller bei der EM zum Zug kommen

Die drei wichtigsten Player der Fußball-Europameisterschaft sind schon beim Auftaktspiel am Freitag ins Olympiastadion in Rom eingelaufen. Puma gegen Nike, so lautete das Match. Die beiden Sportartikelhersteller statten die italienische bzw. die türkische Nationalmannschaft mit Trikots aus. Zum Einsatz kam außerdem der Ball „Unifora“ von Adidas.