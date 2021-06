Politisch sowieso. Nach der sehr kurzfristig sehr heißen Affäre Arnautović hatte diese pandemisch-paneuropäische EURO in ihrer zweiten Spielwoche schon die nächste außersportliche Aufregung im Programm. Diesmal wurzelte das Drama nicht in milieubedingten Unmutsäußerungen, sondern in der Turnierbürokratie. Die UEFA erwies sich wieder einmal als weltanschaulich extrem flexibel und untersagte jegliche regenbogenartige Tätigkeit im Rahmen des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Ungarn, was postwendend mit einem monsunartigen Unwetter in München sowie einem erheblichen digitalen Miststurm beantwortet wurde (und einem Spiel, in dem die Deutschen ganz schön ins Schwimmen kamen, aber das hatte eher keine politischen Gründe).Die Europäische Fußball-Union ist also allen Ernstes über die Frage gestolpert, ob ein simples Zeichen der Solidarität mit LGBTQ die eigene politische Neutralität verletze; aber es ist ja auch sonst eine Europameisterschaft der Eigentore: acht Stück allein in der Vorrunde, das sind mehr als bei allen anderen EM-Endrunden dieses Jahrhunderts zusammengerechnet.