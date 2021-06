Ist der Vorwurf in diesem Fall gerechtfertigt? Und ganz allgemein: Wann ist jemand Rassist?

Was Arnautović genau gebrüllt hat, war nicht zu hören, weil der Torjubel durchs Stadion brandete. Auch Alioski, der Adressat der Beschimpfung, sagte später, er habe Arnautović akustisch nicht verstehen können. Dennoch ist gesichert, dass der Österreicher mit serbischen Wurzeln Alioski einen Ausdruck an den Kopf geworfen hat, der auf abfällige Weise Albaner bezeichnet. Sprachkundige lasen das von seinen Lippen ab, und Arnautović hat es auch nicht dementiert.

Ein Beispiel für Rassismus wie aus dem Lehrbuch also. Allerdings nur, wenn man jeglichen Kontext ausblendet.

Arnautović ist Leistungssportler in einer Disziplin, die von den Spielern ein hohes Maß an – kontrollierter – Aggressivität verlangt. Diese wird von Jugend an trainiert und ist ebenso wichtig wie etwa gut dribbeln zu können. Millionen von Fußballanhängern sehen Arnautović deshalb zu, weil er das aggressive, körperbetonte Spiel ausgezeichnet beherrscht.