Fußball-WM der Herren in Katar: Trauerspiele

Eine Fußball-WM, so viel wissen wir nun, muss nicht hauptsächlich von Fußball handeln. Es genügen Regenbogenfarben. Alles Bunte scheint in Doha und Umgebung mittlerweile verboten zu sein. Menschen mit bunten Hüten, Armbinden und Schals werden von katarischem Sicherheitspersonal aus dem Verkehr, zumindest aus dem Stadion gezogen.

Fußball gespielt wird aber auch. Das bisher brisanteste WM-Duell? Nein, nicht Spanien gegen Deutschland, sondern: USA gegen Iran. Schon das Vorspiel zwischen den Erzfeinden war ruppig. Auch hier ging es um Fahnen. Der US-Verband hatte die iranische Nationalflagge ohne das Zeichen der islamischen Republik dargestellt – um „die protestierenden Frauen in Iran zu unterstützen“. Iranische Männer forderten daraufhin den WM-Ausschluss der USA. Auf der Pressekonferenz gingen die Scharmützel weiter: US-Kapitän Tyler Adams wurde von einem iranischen Reporter für seine falsche Aussprache des Iran gemaßregelt – und musste sich entschuldigen. Ein anderer wollte wissen, wie sich der US-Fußballer als Vertreter eines Landes fühle, in dem Schwarze diskriminiert würden.

Superstar Cristiano Ronaldo versuchte, ganz in diesem Sinn, beherzt den Sport (und natürlich ein wenig sich selbst) in den Mittelpunkt zu rücken: Er posierte wie ein Gladiator, spielte den Ball mit der Schulter, mit der Ferse oder (wie zuletzt gegen Uruguay) gar nicht – und erzielte auf wundersame Weise trotzdem ein Tor. Jedenfalls dachte er das für einen Moment, deutete stolz auf seine Haarspitze und jubelte vorsorglich in allen Variationen. Dabei war der Ball über Ronaldo, der sich vergeblich gereckt und gestreckt hatte, ins Tor geflogen – der Treffer wurde schließlich seinem Mitspieler Bruno Fernandes gutgeschrieben. Nach der Hand Gottes (Maradona, WM 1986) also doch keine Haarspitze des Heilands. Immerhin: Die Szene brachte einen dringend nötigen Gag im politischen Trauerspiel unter. Doch es durfte nur kurz gelacht werden. Ronaldo soll ein unterschriftsreifes Angebot vorliegen, das ihm 200 Millionen Euro pro Saison einbringen würde. Der Absender: das Königreich Saudi-Arabien.