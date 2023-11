Großes Geschäft: Was Hallstatt mit seinen öffentlichen Klos verdient

Klopause: Hallstatt

Großer See, große Berge. Häuser aus Holz, Holzbalkone, Holzfensterläden. Etwas mehr als 700 Menschen wohnen in der Marktgemeinde im oberösterreichischen Salzkammergut: UNESCO-Welterbestätte, fast eine Million Besucherinnen und Besucher jährlich – das österreichischste Postkartenmotiv, abseits von Stephansdom und Ischgler Skihütten. Stichwort: Overtourism. Die massigen Touristenanstürme verursachen immer wieder Konflikte zwischen Besuchenden und Einheimischen. Seit 2020 gibt es in Hallstatt deswegen auch Beschränkungen für Reisebusse. Nur kurz vorbeischauen, Foto machen und wieder abzischen ist nicht mehr. Busse haben fortan Slots zu kaufen und eine Mindestverweildauer von zweieinhalb Stunden einzuhalten.

Und auch das Klogehen kostet. Einen Euro zahlt man hier pro Geschäft. Letztes Jahr nahm Hallstatt mit seinen öffentlichen WC-Anlagen über 151.000 Euro ein. Zum Vergleich: Der Ertrag der Kommunalsteuer ist nur ungefähr doppelt so hoch, etwas über 320.000 Euro. 2019, also ein Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, hatte sich die Klokohle sogar auf 332.000 Euro summiert – beinahe gleichauf mit den Einnahmen der Kommunalsteuer (350.000 Euro). Natürlich wird durch die Klos aber nicht nur Geld eingenommen, sondern auch einiges ausgegeben. Personal, Reinigungsmittel und Klopapier kosten in Hallstatt jährlich über 100.000 Euro. Nun sind seit heuer die Reiseauflagen für chinesische Touristinnen und Touristen wieder weniger streng als in den pandemiegeplagten Vorjahren; nach einer Rückkehr aus dem Ausland müssen sie beispielsweise nicht mehr in Quarantäne. Ob sich das eins zu eins auf die Einnahmen der Hallstätter Toiletten niederschlagen wird, lässt sich noch nicht seriös abschätzen.